2010 Boğa burcu Tahmini

Boğa (21 Nisan – 21 Mayıs)





Sevgili Boğa burçları, her gezegenin birbirine yaptığı değişik açılar ve bu açıların her doğum anına göre ölçümü milyonlarca farklı kombinasyonu meydana getirir. Öteyandan, aynı anda ve aynı jeografik konumda doğmuş iki insanın bile farkındalık seviyesi ve potansiyellerini kullanma kapasitesi, aynı açıların bile farklı ifade edilmesine neden olur. Bunun nedenlerini anlamak ve astrolojinin karmaşık insan ruhuna bir parça ışık tutabilmesi için doğum haritasının tamamının analiz edilmesi gerekir. Ancak 12 burcun genel özelliklerine göre yapılan genel tahminlerin bile her kişinin zihninde farklı anlamlarla yorumlandığı unutulmamalıdır.



Bu küçük hatırlatmadan sonra 2010 yılının genel etkilerine bakınca kardinal açılarda oldukça hareketlenme görüyoruz ve genel olarak bunun Boğa burcu üzerinde çok olumsuz bir anlamı yoktur.



Doğum, ölüm ve kökten değişimlerin sembolü Plüton bu senede Oğlak burcunun ilk derecelerinde ilerlemeye devam edecek. Oğlak burcundaki gelişmeler sizin için göreceli olarak kolay geçer. Burcunuzun ilk 10 gününde doğmuş olanlar bu etki ile yeni bir iş ve yeni bir çevre isteğinde olabilir. Özellikle geçmişinizden gelen bazı insanlarla tamamen yolunuzu ayırma düşüncesinde bile olabilirsiniz. Plüton’a 2010 yılında oldukça fazla açı olmasına rağmen genel olarak burcunuzu etkilemiyor. (Tabi bu derecelerde kişisel haritanızda önemli gezegenler yoksa) Bunlardan en kuvvetli etki yapabilececek olan Aralık ortasındaki hareketin sembolü Mars’ın Plüton ile etkileşimidir. Bugünlerde içinizde farklı birşeyler yapma isteği yoğunlaşabilir.



Hayal dünyamızın, ruhani ve yaratıcı yönümüzün sembolü Neptün, Kova burcunun son derecelerinde ilerliyor olacak. Neptün Kova burcunda iken özellikle kariyer alanında hiç hoşlanmayacağınız kaos ve karmaşayı sembolize ediyor. Son bir kaç yıldır etkisi altında olduğunuz bu durum bu sene burcunuzun son günlerinde doğmuş olanları daha çok etkileyecektir. Bu enerjiyi en kuvvetli olarak Haziran başı ve Ekim sonu Neptün ve Mars’ın buluşması ile hissedebilirsiniz. Bugünler belki de kariyer alanında yaşanan karışıklıklara karşı içgüdülerinize daha fazla güvenebilir hatta bazı fevri kararlar alabilirsiniz. Bu enerjinin olumlu kullanımı ise bu dönem uzak yerlere sehayat etmek, müzik veya dans gibi yaratıcı aktivitelere vakit ayırmak veya yardım kurumlarında aktif olmak olabilir.



Teknolojinin, eksentrik davranışların veya ani etkilerin sembolü Uranüs ise bu sene iki yeni burca merhaba diyecek. 2010 yılının yaz ayları haricinde Balık burcunda olacak Uranüs ile bu dönem özellikle arkadaş çevrenizde, takım çalışmalarında veya kalabalık ortamlarda ani değişikliklere şahit olabilirsiniz. Bu değişikliklerin hayatınıza bir sorun ile gelme ihtimali az. Ancak Uranüs yaz aylarında Koç burcunda iken aynı sakinlik söz konusu olmayabilir, bilinçaltınızdan yüzeye çıkan bastırılmış duyguların yarattığı iniş-çıkışlarla uğraşma ihtimaliniz var.



Satürn ve Uranüs arasındaki açı hayatımızın bir alanında 2008 yılı sonundan beri herbirimizi bir konuda ikileme düşürmekte. Bu açının Nisan sonunda yeniden netleşmesi ile böyle bir ikilem tekrar yüzeye çıkabilir ve size başta olumlu gözüken bir projenin sandığınız kadar cazip olmadığını bu dönem farkedebilirsiniz. Ancak Eylül ortasında Jüpiter ve Uranüs’ün birleşmesi beraberinde hayatınızın sosyal alanını etkileyecek bir şansı beraberinde getirebilir. Belki de beklenmedik bir fırsat bugünlerde sosyal çevreniz aracılığı ile gelecektir. Ekim sonunda ise Mars ve Uranüs arasındaki açı uzun zamandır yapmak istediğiniz bir şeyi yapabileceğiniz anlamına gelebilir.



Dünyevi derslerin öğretmeni Satürn de bu sene Terazi ve Başak arasında gidip geliyor. Satürn 3-4 aylığına Nisan başında Başak burcuna geri dönünce son 2-3 senedir yaşadığınız türden planlamanın ve sorumluluk almanın önemini öğretecek olayları yeniden yaşayabilirsiniz. Bu sefer bu dersler Boğa burcunun son günlerinde doğanlar tarafından daha fazla hissedilebilir. Özellikle Mayıs ayında bir proje üzerinde çok fazla çalışabilir ve bunun geleceğiniz için iyi bir adım olduğuna inanabilirsiniz.



Nisan-Eylül arası hariç 2010 yılında Terazi burcunda olacak Satürn, bu burçtayken sağlığınız ve günlük hayatınızın düzeni üzerinde size uyarıları olabilir. Özellikle iş hayatınız ve iş ortamınız, günlük işlerinizin detayları ve sağlığınıza bir çeki düzen vermenizi gerektirecek olaylar yaşayabilirsiniz.



Bolluğun ve genişlemenin sembolü Jüpiter’de 2010 yılında Kova burcundan çıkıp hem Balık ve hem de Koç burçlarını ziyaret edecek. 2009 yılında Jüpiter, Kova burcundayken kariyeriniz veya dış dünyadaki imajınızda bir şekilde genişleme yaşamış olmalısınız. Bu önemli konum hayatınızda önemli değişiklikleri de beraberinde getirmiş olmalı. Ocak sonuna kadar hala bu alanda olacak Jüpiter’in sembollediklerinden şu an Boğa burcunun son günlerinde doğanlar etkilenmektedir.



Ocak ayı ve yaz ayları haricinde 2010 yılı boyunca Balık burcunda olacak Jüpiter bu sefer aynı genişlemeyi sosyal hayatınıza getirebilir, bağlantılarınız sayesinde yeni işler alabilir veya Uranüs’ün de yardımı ile farklı çevrelere girebilirsiniz. Sosyalliğin artması aşkı arayan Boğa burçları içinde oldukça faydalı olacaktır. Yaz aylarında ise Koç burcunda olacak bu şanslı etki ile adeta görünmeyen bir elin sizi koruduğunu düşünebilirsiniz. Şansız diye nitelendirilebilecek olayların lehinize sonuçlanma ihtimali yükselecektir. Oldukça olumlu gözüken güzel bir yılın keyfini çıkarmanız dileği ile…