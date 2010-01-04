2010 Başak Burcu Tahmini

Başak Burcu (24 Ağustos-23 Eylül)





“Biz belli bir vakitte, belli bir yerde doğduk ve tıpkı yıllanmış bir şarap gibi, doğduğumuz yılın ve mevsimin özelliklerini taşıyoruz. Astroloji bundan başka bir şey iddia etmez” …Carl Gustav Jung





İsviçreli psikiyatrist ve psikoanalist Jung, gezegenler arası gerginligin biz insanlara da benzer gerginliği yaratması evrenin bir bütün olmasını ile alakalı olan bir olgu olduğunu söyler çünkü evren bir bütündür, yukarıda ne etki olursa, aşağısında da aynı etki olur. Doğanın ne tarafına bakarsak aynı döngüleri gözlemleriz. Bizden öncekiler sadece ulaşamadıkları için kutsal kabul ettikleri gökyüzünü gözlemleyip, etraflarında gelişen olayların paralelliğini kaydetmişler. Biz de onlardan miras kalan bilgi ışığında 2010 yılının genel döngülerine bakarak doğanın enerjisinin Başak burçları için genel olarak ne yönde olabileceğine yakından bakalım.





Kökten değişimlerin, doğum ve ölümün sembolü Plüton bu sene Oğlak burcunun 2 ila 5 derecelerinde ilerlemeye devam ediyor. Oğlak burcundaki Plüton, sizin için de bir değişim anlamına gelse de, kişisel haritanızda Oğlak burcunda gezegenler yoksa bu değişim sizin için zorunlu bir değişim olmayabilir. Plüton, 2010 yılında hayatınızın aşk, çocuklar, yaratıcı aktiviteleriniz ve eğlence alanında ve burcunuzun ilk haftasında doğanları etkiliyor olacak. Bazı şeyler kendiliğinden biter, diğerleri ise daha çok mücadele gerektirir ancak sonunda bu değişimin olması gereken olduğuna karar verirsiniz. Başak burcunun ilk 10 gününde doğanlar için hayatlarının bahsedilen bölümünde hissedebilecekleri de budur.





Genişlemenin sembolü Jüpiter Şubat ayında Plüton’a açı yapınca sizde bu alanda şanslı bir fırsat elde edebilirsiniz. Hareketin sembolü Mars ta Haziran ortasında Plüton’a yaptığı açı ile size bu alanda bir değişim için enerji verebilir. Aynı etki Eylül ortası da tekrarlayacak.





Hayal dünyamızın, ruhaniyatın ve ilhamın sembolü Neptün, günlük işleriniz ve sağlığınızı etkileyen Kova burcundaki uzun yolculuğuna devam ediyor. Neptün’ün bu konumu sizin burcunuz için belirsizdir. Belkide arada sırada bu alanda iç güdülerinizin etkisi altına girebilirsiniz. 2010 yılında burcunuzun son günlerinde doğmuş olanlar bu etkiyi daha fazla hissedebilir. Mayıs ayında burcunuzda bulunan Satürn, Neptün’e sert açı yapınca hayatınızın bu alanında bir kafa karışıklığı yaşama ihtimali var, belki de doğru yolda olup olmadığınızı sorgulayabilirsiniz. Temmuz sonunda ise işlerin yavaş ilerlediğinden veya karşı tarafın yeterince bu işe önem vermediğinden yakınma ihtimaliniz var.





Ani değişimlerin, alışılmadık kararların ve teknolojinin sembolü Uranüs 2010 yılında burç değiştiren gezegenlerden biri olacaktır. Yeni yıla Balık burcunda başlayıp, 27 Mayıs’ta Koç burcuna geçip, 13 Ağustos’ta tekrar Balık burcuna geri dönecek. Uranüs’ün Balık burcunda olduğu yıllar hayatınızın uzun dönemli ilişkilerini ilgilendiren alanda çok fazla enerji olur ve adeta bunu kontrol edemezsiniz, sakinliği ve mutluluğu devamlı bir şeyler bozar. Koç burcundaki Uranüs sizin için daha kolay kontrol edilebilir. Hala bir değişim isteği vardır ama bu devamlı önünüze gelmez. 2008 yılının sonundan beri sıkıntı veren Satürn-Uranüs karşıt açısı bu sene Nisan sonunda Başak burçlarının son günlerinde doğanları etkiliyecek. Yapmak istediğiniz değişimlere karşı yine sorumluluklarınız altında eziliyor gibi hissedebilir veya ilişkiler alanında dönem bazı insanlar türlü kaçış yöntemini kullanıyor ve olayın ağırlığı size kalıyor gibi gelebilir. Eylül ortası Jüpiter ve Satürn arasında etkileşim size gereken değişimler için gerekli enerjiyi ve cesareti verebilir. Eğer uzun zamandır isyan etmeniz gerekiyorsa bu o zamana denk gelebilir yada karşı taraftaki kişi isyan eder ve kaleyi korumak size düşer. Aralık başında ise Mars ve Uranüs arasındaki açı da yine uzun dönemli ilişkiler konusunda beklenmedik bir olayın olabileceğini gösteriyor





Getirdiği limitlerle bize hayat tecrübesi kazandıran sembol Satürn son üç senedir burcunuzu etkiliyordu ve hayatta benliğinizi oluşturan düzeneniniz ne ise onu yıkarak bu alanda yeniden bir düzen ve yapılanma getirmiş olmalı. Geçtiğimiz Ekim ayında Terazi burcuna geçen Satürn, burcunuzun son günlerinde doğanlara vereceği dersleri bitirmek üzere Nisan ayında tekrar Başak burcuna dönüyor ve Temmuz sonunda Terazi burcuna iki yıllığına tekrar geçiyor. Satürn, terazi burcundaki iken bu sefer parasal alanda kendinizi güvende hissetmeyip, hayatınızın bu alanını düzenlemeye çalışırsınız. Mayıs ortasındaki Jüpiter-Satürn açısı ile durum ne kadar zor olursa olsun tünelin ucundaki ışığı görebilirsiniz. Belkide bugünler size destek olacak başkaları ile çalışma ihtimali de var.





Şansın ve bolluğun sembolü Jüpiter geçtiğimiz yıl boyunca Kova burcundaydı ve siz Başak burçlarının günlük işlerine ve sağlığına bolluk ve şans getiriyordu. Jüpiter, Ocak ortası Balık burcuna geçince sizde oldukça enerji ve amaç verecektir. Jüpiter aynı zamanda hukusal ileri de yönetirbu sene kimi Başak burçları içim uzun dönemli ilişkiler veya ortaklıklar bolluğun etkisinde kalırken, bazıları da bu alanda hukusal konularla uğraşabilir. Jüpiter, yaz aylarında Koç burcunda geçince hayatınızdaki dolaylı olarak gelen para alanına geçmiş oluyor. Çalışmak istediğiniz bir projenin kontratları veya imzalanacak önemli belgeleri Temmuz sonunda önünüze gelebilir. Kasım sonundaki etki ise kalbinizin istediği yöne doğru size yönlendirebilir. Yaz ayları hedeflerinize size ulaştıracak enerjiler altında aktif olarak çalışma ihtimali yüksek.