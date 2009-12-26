2010 Balık burcu tahmini

BALIK (20 Şubat-20 Mart)



Sevgili Balık burçları, doğduğumuz anın özelliklerini benliğimizde taşıyoruz ve evet bunlar kabaca burcumuzun özellikleridir. Doğum haritamızda Güneş ile temsil edilen burcumuz, benliğimizin en derinlerindeki çekirdeğidir. Burcunuzun özelliklerini taşımadığınızı düşünüyorsanız bunun bir sebebi onları bastırmanızla alakalı olabilir. Bu özelliklerden nefret mi ediyoruz veya karşı cinste bunları mı çekici buluyoruz gibi soruları cevaplayabilmek bu konuya biraz ışık tutabilir. İnsanlar 12 katagoriye bölünmese de bu astrolojik sembollerle ifade edilmeye çalışılan sadece doğanın ve onun mevsimlerinin üzerimizde bıraktığı genel çizgilerdir, detaylar ise hayatın size getirdiği koşullar ve genlerinizde gizlidir.

Bu küçük hatırlatmadan sonra 2010 yılının genel etkilerine bakarak Balık burçlarının oldukça şanslı bir sene geçireceğini söyleyebiliriz, kim Balık burçları ise uzun zamandır düşündükleri değişimleri bu sene yapabilir.



Kökten değişimlerin, doğum ve ölümün sembolü Plüton bu sene Oğlak burcunun ilk derecelerinde ilerlemeye devam ediyor. Bu Balık burçları için de dönüşüm anlamına gelse de Plüton’un ifade ettiği bu dönüşüm genelde sizin istemediğiniz veya control edemediğiniz değişikliklerle olabilecek bir dönüşümdür. Bu değişim özellikle burcunuzun ilk 10 gününde doğanlar için sosyal çevrelerine daha değişik bir gözlükten bakmak anlamına gelebilir. Sonuç ise istemeyerek te olsa ölü bir deriden kurtulduğumuz için genelde olumludur.



Yılın büyük bir bölümümde burcunuza şans getirecek Jüpiter Şubat ayında Plüton’a açı yaptığında hayatınıza pozitif bir değişim ve fırsat getirebilir. Örneğin, bağlantılarınız aracılığı ile kabul etmek isteyebileceğiniz bir fırsat önünüze çıkabilir. Haziran ortası da Başak burcundaki Mars ve Plüton arasındaki açı özellikle ilişkiler konusundaki gerekli kökten değişime bir ivme verebilir. Bu dönemde sizi yönetmeye uğraşan birini kontrol altında da tutabilirsiniz. Ayrıca yine bugünler sizi manupüle etmeye çalışan insanlara karşı daha dikkatli olmalısınız. Benzer açılar uzun zamandan beri doğru gitmeyen bir konuyu artık çözüme ulaştırabileceğinizi gösteriyor. Aralık ortasında ise Mars, Plüton enerjisini destekleyince hayatınızda artık işe yaramayan ve eskimiş olandan kurtulup, yeni birşeyleri denemek için içinizde yeterli cesareti bulabilirsiniz.



Burcunuzun yönetici gezegeni Neptün, Kova burcundaki uzun yolculuğuna devam ediyor. Kişisel haritanızda Kova burcunda önemli gezegenler varsa, içinizdeki ruhani yönü ortaya çıkarma isteği kuvvetlenebilir. Aksi takdirde, özellikle burcunuzun son günlerinde doğanlar bu sene içgüdülerinin onları belli yönlere yöneltiğini hissedecektir. Belkide bu içgüdü ile yönelinen yollar normalde almayacağınız yollar olabilir.



2010 yılının Mayıs ve Haziran ayları, Satürn ve Neptün’ün konumu ilişkiler alanında daha pratik olmanız gerektiğini size hatırlatacaktır. Bugünler seçimleriniz yüzünden eleştiriliyor bile olsanız, pratik olanı seçmelisiniz. Sorun çıktığında pratikçe size uygun başka alternatifler bularak, bu eleştirileri susturmak en iyi çözüm olabilir. Temmuz ayı gelince bu sefer Başak burcuna geçen Satürn’den Neptün’e gelen açı yine ilişkiler konusunda belkide çevrenizin cesaretlendirmesi ile daha proaktif olabileceğinizi sembolize ediyor. Fakat bugünlerde iç güdüleriniz size bekle, dur diyebilir ve bu ikilemi nasıl sonuçlandırabileceğiniz size bağlıdır. Benzer bir etki Aralık ayı ortası yine tekrarlıyor, bir taraf sizden hareket beklerken, iç dünyanız size bekle dur diyebilir.



Ani değişimlerin, alışılmadık kararların ve teknolojinin sembolü Uranüs 2010 yılına Balık burcunda başlayacak. Uzun zamandır burcunuzuda bulunan Uranüs size zaman zaman çok karmaşık dönemler yaşatmış olmalı. Bunların içinde kontrolünüzden çıkan ve size oldukça sıkıntı veren konuların olması muhtemel. Özellikle kontrol edemediğiniz kişiler bir değişim yapmanız gerektiğini sık sık hatırlatmış olabilir. Bütün bunları ister hissetimiş olun, ister bastırın, içinizde büyüyen isyankar yönü farketmiş olmalısınız.



Uranüs yaz ayı boyunca burcunuzdan çıkıp, Koç burcunu ziyaret edecek. Bu sembol sizin için daha kolay geçebilecek bir dönemi ifade ediyor. Kişisel haritanızda Koç burcunda önemli bir gezegeniniz yoksa tekrardan durgun sularda kürek çekebilirsiniz. Eylül ayı ile birlikte burcunuza gerileyecek Uranüs bu sefer burcunuzun son günlerinde doğanların bitirilmemiş işleri ile uğraşacaktır.



2008 yılından beri hayatımızın bir alanında hepimizi etkileyen Satürn-Uranüs karşıt açısının yaratığı ikilemler ise Balık burçlarının uzun dönemli ilişki ve ortaklıklarını etkiliyordu. Nisan ayının sonlarında bu etki yeniden netleşecek ve tekrardan yapmanız gereken ile yapmak istediğiniz arasında kalmış hisedebileceğinizi sembolize ediyor. Bugüne kadar sizin için özel olan insanların ağır talepleri ile uğraşmış olmanız muhtemel ve bu yoğunlaşan açı ile şimdi tekrar bunlarla yüzleşme ihtimaliniz var.



Haziran ayındaki Mars ve Uranüs arasındaki etkiler yakınlarınız aracılığı ile gelebilecek bir süprizi sembolize ediyor. Eylül ortasındaki Jüpiter’in burcunuzdaki Uranüs ile buluşması ise adeta gökten düşen bir fırsat niteliğinde olabilir. Bu fırsat o günler aklınızı en çok meşgul eden alanında gerçekleşebilir. Ekim sonu ve Aralık başı gerçekleşecek Mars ve Uranüs arasındaki açılar ise sizin için yeniden bir değişim isteği anlamına gelebilir. Bu tekrarlayan ve değişimi sembolize eden enerji birikimlerini ne oranda kullanabileceğiniz kişisel doğum haritanızda daha belirgin olabilir ancak unutlmaması gereken sonunda herşeyin sizin özgür iradenizin eseri olduğudur.



Hintlilerin ‘Karmanın efendisi’ diye adlandırdığı Satürn de bu sene iki burç arasında gidip gelecek olan sembollerden biridir. Yolculuğuna Terazi burcunda başlayacak olan Satürn, önümüzdeki 2.5 sene size yine ilişkileriniz konusunda, fakat bu sefer yakınlaşma, ilişkilerden gelen kaynaklar türünden konularda hissetireceği limitlemelerle birşeyler öğretmeye devam edeceğe benziyor. Öğrenilecek olan konular genelde hayatın o alanında sorumluluk alma ve düzene girmekdir. Satürn, Nisan ayında uzun dönemli ilişkilerinizin sembolü Başak burcuna geçince (belkide Uranüs’ün sembollediği enerjilerin de yardımı ile) bir süredir size artık çok yük olan sorunlardan kurtulma isteğiniz artabilir. Bu yük olan kişinin nerede ise kafanıza çekiç gibi bir şeyleri çakmakta olduğunu düşünüyor bile olabilirsiniz. Eğer durum bu kadar acil ise içinizdeki asilik ve başkaldırı isteği, sevilmek ve alışılan düzeni korumak isteğine ağır basabilir. Bir bağı kesip atmaya cesaret edemeseniz bile var olan takımın içinde kalıp kendi isteklerinizi nasıl karşı tarafa boyun eğmeden tatmin edebileceğinizi artık ciddi olarak düşünmelisiniz. Satürn ile sembolize edilen ve sizden istenen bu sorunun cevabıdır.



Bu sene burcunuza geçecek Jüpiter, Şubat ayında Satürn ile kontağa geçince bir sorun pozitif yaklaşarak ve en iyi sonucu hedefleyerek çözülebilir. Bu ikili Mayıs ayında karşı karşıya gelince ve özellikle burcunuzun son günlerinde doğmuşsanız ilişkiler yüzünden ciddi sıkıntılar yaşayabileceğinizi sembolize ediyor. Belki de risk almak ve yeni olanı denemek istiyorsunuz ancak bu etki zamanlamanın bunun için doğru olmadığını ve engellerle karşılaşabileceğinizi sembolize ediyor. Bu dönem sadece iyi hesaplanmış riskler, üzerinde çok çalışmak göze alınırsa, alınmalıdır. Bu aynı zamanda ilişkilerinize siz optimist oldukça, karşı tarafın eleştirisel, katı ve talepkar olması anlamına da gelebilir.



Şansın ve bolluğun sembolü Jüpiter bu sene Ocak ortası burcunuza geçip ve yaz ayları haricinde burcunuzda kalacaktır. Bu güzel haber, 12 yılda bir gelen şanslı bir dönemi ve hatta baştan olumsuz gözüken haberlerin bile sonuçlarının sizin için olumlu olabileceğini sembolize eder. Özellikle yaz aylarından sonra, Satürn tamamen Başak burcundan çıkınca artık ilişkiler konusunda yaşadığınız ikilemlerin saldırısına uğruyor gibi hissetmeyebilirsiniz. Jüpiter size umut verip, Uranüs kulağınıza yeni şeyler denemeniz gerektiğini fısıldarken, Satürn bu sefer sadece makul olanı seçmeniz için sizi ikna edebilir. Belkide geleceğinizi ciddi biçimde etkileyecek kararlar alırken kafa sağlığınızı korumak adına zaten bu şekilde davranmalısınız.



Bu dönemi daha iyi anlamak için 12 yıl öncesini düşünüp hayatınızın detaylarında ne gibi tesadüflerin ne tür kapıları açtığını hatırlamak faydalı olacaktır. Böylece bir Jüpiter döneminin sizin için ne anlama geldiğini daha rahat kavrayabilirsiniz.



Haziran ayında Başak burcundaki Mars ve Koç burcundaki Jüpiter enerjinizi artırabilir ve bu sayede daha önce geri plana attığınız bir konu üzerinde çalışmak isteyebilirsiniz. Aynı türden enerji Eylül ortası, Ekim ve Kasım sonu yoğunlaşıyor. Ne istediğinize dikkat edin, gerçekleşebilir diyerek, şanslı yılınızın keyfini çıkarmanızı diliyorum…