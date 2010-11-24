-''2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ İSTANBUL'DA AJANSLAR BULUŞMASI'' İSTANBUL (A.A) - 24.11.2010 - Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü ile İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ortak organizasyonuyla düzenlenen ''2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'da Ajanslar Buluşması'' başladı. The Marmara Otelinde gerçekleştirilen etkinlikte, Asya Pasifik Ajanslar Birliği (OANA) üyesi ajansların temsilcileri akşam yemeğinde biraraya geldi. Yemek öncesi bir açıklama yapan Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hilmi Bengi, Anadolu Ajansının 90. yıl kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında uluslararası bir toplantı düzenlediklerini belirtti. İstanbul'un, Avrupa Kültür Başkenti olması vesilesiyle ''Haber Ajansları Buluşması'' adını verdiklerini belirten Bengi, ayrıca Asya Pasifik Ajanslar Birliğinin (OANA) Genel Kurulunu gerçekleştireceklerini söyledi. Bengi, ''Bu Genel Kurulun ardından birliğin dönem başkanlığı 3 yıllığına Anadolu Ajansına geçecek'' dedi. Etkinlik programı hakkında da bilgi veren Bengi, 26 Kasım Cuma günü, ''Kültür Başkentinde Haber Ajansları Buluşması''nda, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, haber ajansı temsilcilerine hitaben bir konuşma yapacağını söyledi. Ayrıca, haber ajanslarının geleceğinin tartışılacağı bir oturum düzenleneceğini, daha çok teknolojik gelişmeler ağırlıklı bir perspektif sunulacak konuşmalar yapılacağını kaydeden Bengi, öğleden sonraki oturumlarda da haber ajanslarının, medeniyetlerin buluşmasındaki rolü konusunda sunumlar yapılacağını belirtti. Bu arada, akşam yemeğinden sonra OANA İcra Kurulu Toplantısı yapıldı. Etkinliklerin yarın ki bölümünde, OANA Genel Kurul Toplantısı'nın ardından Editoryal ve Teknik Kurul ile İcra Kurulu toplantıları düzenlenecek. Aynı günün akşamı İstanbul Fransız Kültür Merkezinde, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında ve Anadolu Ajansının 90. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ''Foto Muhabirlerinin Gözüyle İstanbul'' adlı AFP-AA ortak fotoğraf sergisi açılacak.