2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinilkleri

T24- İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında bir çok etkinlik düzenleniyor.İşte detaylar...







Klasik Türk musikisi bestekarı, santuri, müzikolog Ali Ufki Bey, 13 Şubatta İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) anılacak.



İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında, Türk Musikisi Vakfının müzik dünyasının en önemli mimarlarından biri olarak kabul edilen, asıl adı Albert Bobowski olan Ali Ufki’nin 400. doğum yıl dönümü dolayısıyla hayata geçirdiği "2010 Ali Ufki Yılı" etkinlikleri düzenlenecek.



Etkinlikler dizisinin ikincisi, 13 Şubatta İTÜ Maçka Kampüsü’ndeki Mustafa Kemal Amfisi’nde gerçekleştirilecek. İki oturumda yapılacak "400. Doğum Yıl Dönümünde Türk Müzik Tarihinde Ali Ufki’nin Yeri" konulu panelde, Cem Behar, Ersu Pekin, Bülent Aksoy, Sabri Koz, Süleyman Şenel, Hakan Cevher, Walter Feldman, Jean During, Judith Haug ve Fikret Karakaya konuşacak.



Program, akşam saatlerinde başlayacak Fikret Karakaya’nın önderliğinde kurulan "Bezmara" topluluğunun konseri ile sonlanacak. Etkinliklere ücretsiz olarak tüm İstanbullular katılabilecek.



"Canlandıranlar yetenekk kampı"

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi ortaklığıyla hayata geçirilen Berat İlk’in "Canlandıranlar Yetenek Kampı" adlı projesi, animasyon sektörünü canlandırmak ve animasyona ilgi duyanları atölye çalışmalarında bu sanatla buluşturmak için hızla devam ediyor.



Film gramerinden senaryoya, animasyon tekniklerinden kurguya kadar pek çok konuda gerçekleştirilecek ücretsiz atölye çalışmalarını içeren, animasyon eğitimi ve üretimini kapsayan kamp, 2010 yılı boyunca her cumartesi farklı konu ve konuklarla sürecek.



Katılımcılara animasyon konusunda bir altyapı kazandırırken, aynı zamanda piyasadaki şirketler ile bir araya getirerek, alanlarının profesyonelleri ile tanışma ve çalışma olanağını sağlamayı amaçlayan kampta, başvurular arasından seçilen "İstanbul" konulu 3 kısa canlandırma film projesi geliştirilecek ve üretilecek. Üretilen filmler, ulusal ve uluslararası festivallerde yer alacak.



"Canlandıranlar Yetenek Kampı"nın 13 Şubat Cumartesi günü Santralistanbul’daki etkinliğinde müzisyen Ömer Ahunbay’ın "Ses-Müzik" konulu çalışmasını tanıtacak.



Kültürel planlama etkinliği



İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Kültürel Miras ve Müzeler Direktörlüğü, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türkiye Bilimler Akademisi tarafından "İstanbul’un Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Projesi" kapsamında 2010 yılı boyunca seminerler düzenlenecek.

Seminerlerin ilki "Kültür için Planlama ya da Kültürel Planlama: Kültürü ve Yaratıcı Endüstrileri Haritalamak" 12 Şubatta Pera Müzesi’nde

gerçekleştirilecek.

Seminerde, Londra Metropolitan Üniversitesi Kentler Enstitüsü Direktörü Prof. Graeme Evans ve Londra Şehirler Üniversitesi Baş Araştırmacısı Dr. Joanne Foord kültürel planlama ve haritalama konularındaki yaklaşım ve deneyimlerini çeşitli kentlerden örneklerle anlatacak.



"Performans (Kariyer bitiren)" etkinliği



"Başka İstanbul Var!" sloganıyla yola çıkan, Garajistanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi "İstanpoli", Kassas’tan sonra ikinci oyunu "Performans (Kariyer Bitiren)" ile devam ediyor. New Yorklu sanatçı Claude Wampler, New York için tasarladığı bu gösterimi İstanbul için yeniden tasarlarken, İstanbullular ve İstanbullu sanatçılarla çalıştı. Gösteri, 17 Şubatta Garajistanbul’da sahnelenecek.



"7 Bölgeden 7 Tepeye Projesi" kapsamında "4. Türk Dünyası Sinema Günleri Açılış Gala Gecesi Gösterisi" 15 Şubatta İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Cemil Bilsel Kongre Salonu’nda yapılacak. Gecede, Shaman Dans Tiyatrosu gösteri sunacak.



Sergiler



İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Görsel Sanatlar Yönetmenliği tarafından etkileşimli ve sürdürülebilir bir proje olarak geliştirilen "İstanbul’da Yaşıyor ve Çalışıyor" projesinin ikinci etkinliği "In Between-Arada-Tra" başlıklı sergi, Tophane-i Amire’de 14 Şubata kadar görülebilecek.



Sergi, çağdaş sanatın yaşayan en önemli öncülerinden biri olarak kabul edilen Antoni Muntadas’ın 2009 yılında 3 kent arasında gidip gelerek 36 sanatçıyı çalıştırdığı bir yıllık sürecin sonunda oluşturuldu.



Türkiye’nin en kapsamlı fotoğraf projesi "Fotoğraf Geçidi 2010", Merih Akoğul’un "İç İçe İstanbul" sergisiyle devam edecek. Fototrek Fotoğraf Merkezi’nde 6 Şubatta açılacak olan sergi, 5 Mart tarihine kadar pazar hariç her gün ziyaret edilebilecek.



"Klasik Türk Sanatlarında 15 Seminer 15 Sergi" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "İstanbul Minyatürleri" sergisi, Altunizade Kültür Merkezi’nde 28 Şubat tarihine kadar gezilebilecek.



Sergide, Klasik Türk Sanatları Vakfı bünyesinde çalışan sanatçıların minyatürleri yer alıyor.