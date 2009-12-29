2010 Aslan Burcu Tahmini

Pelin Hattatoğlu sizler için hazırlıyor...





GELECEK TAHMİN EDİLEBİLİR Mİ?





Gelecek tahmininde kast edilen gelecek bir zamanda yaşanacak olayı tahmin etmekse bunu yapan kişinin adı medyumdur. Ekonomistler, borsacılar, meterolojistler de bir anlamda geleceği tahmin etmeye çalışır ve bu kişilerin kullandığı method geçmiş trend ve döngüler baz alınarak yapılan analizlerdir aynı zamanda eğitimli içgüdü dediğimiz kavramı da kullanırlar. Astrologlar da aynı şekilde evrenin trendlerini ve döngülerini baz alarak gelecek hakkında yorum yapabilir. Ancak fırtına birden yavaşlayabilir, şirketin CEO’su kalp krizi geçirebilir, ekonomide beklenmedik bir olay olabilir, astrologlar da tahminlerinde yanılabilir, methodu ne olursa olsun kimse geleceği %100 tahmin edemez.





Aslan (24 Temmuz -23 Ağustos)





Bu kısa hatırlatmadan sonra 2010 yılının döngülerine bakarak ve oldukça genel olarak Aslan burcunu etkileyen ne gibi trendler olabileceğini beraber gözlemleyelim.





Kökten değişimlerin, doğum ve ölümün sembolü Plüton bu sene Oğlak burcunun 2 ila 5 derecelerinde ilerlemeye devam ediyor. Oğlak burcundaki Plüton, Aslan burçları için bir kabus değildir. Genelde hayatınızda ufak tefek değişikliler yapmak için sizi cesaretlendirir. Önünüze çıkan engelleri aşmak veya fırsatları değerlendirmek için karar sizindir, mecburen bir olaya sürüklendiğinizi nadiren hissedersiniz. Aslan burcunun ilk 10 gününde doğduyasanız 2010 yılında bu değişikliklerin hedefi genelde günlük işleriniz veya iş ortamınızdır. Şubat ve Nisan ayı ortası Mars’ın da yardımı ile hayatınızda bazı değişiklikler yapmak için gereken enerjiyi bulabilir veya bir başkasına büyük adımları için yardımcı olabilirsiniz.





Hayal dünyamızın, ruhaniyatın ve ilhamın sembolü Neptün, Kova burcundaki uzun yolculuğuna devam ediyor. 2010 yılında özellikle burcunuzun son 10 gününde doğmuş olanlar ilişkileri üzerinde etkili olan bu kafa karıştırıcı etkiden sıkıntı duyabilir. Doğru yolda olup olmadığınızı sık sık sorgulayabilirsiniz ve hatta hayatınıza adeta demirbaş gibi yerleşmiş bazı kişilerle ilişkilerinizi bitirmeyi bile düşünebilirsiniz. Ruhani konularla daha fazla ilgilenebilir, meditasyon gibi tekniklere başvurabilirsiniz.





Burcunuzdaki Mars, Haziran ayında Neptün’e karşıt açı yapacak ve işte belki de bu dönem uzun zamandır düşündüğünüzü yapmak için gerekli enerjiyi bulacaksınız. Bu gerçekleştirmek istediğiniz ister yaratıcı bir aktiviteye başlamak, isterse canınızı sıkan bir kişiden kurtulmak olsun bunu gerçekleştirmek için hevesiniz artsa da yine işi sonuçlandırmak sizin elinizde olacak. Daha uyumlu bir Mars-Neptün açısı Eylül ortası gerçekleşince değişik seyahat planları size iyi gelebilir. Mars-Neptün açısı Ekim ayı sonu sertleşince uzun zamandır doğru bildiğiniz bir konuyu sorgulamaya başlayabilirsiniz.





Ani değişimlerin, alışılmadık kararların ve teknolojinin sembolü Uranüs, 2010 yılında burç değiştiren gezegenlerden biri olacak. Yeni yıla Balık burcunda başlayıp, 27 Mayıs’ta Koç burcuna geçip, 13 Ağustos’ta tekrar Balık burcuna geri dönecek olan bu sembol ile son yıllarda, Uranüs Balık burcundayken, ara ara artan enerjinizi hayatınızı değiştirmeye kullanmak istemiş fakat buna yeterince neden bulamamış olabilirsiniz. Koç burcundaki Uranüs ise daha dinamiktir, bir zorunluluk hissetmeseniz dahi sıkıcı rutinlerinizden kurtulup, hayatınıza biraz daha renk vermek isteyebilirsiniz.





Şanslı Jüpiter’in, Uranüs ile Haziran ayında birleşmesi belki de yeni şeyler denemek için size adeta bir itici güç olabilir. Uzak yerlere seyahat etmek, yeni insanlarla tanışmak, yeni bir teknolojiyi hayatınıza entegre etmek ve böylece vizyonunuzu artırmak isteği içinde olabilirsiniz. Hem Satürn hemde Mars’ın Temmuz sonunda Uranüs’e sert etkisi ise size karmaşa ve dengesizlik içinde tek başına kalmış gibi hissettirebilir.





Getirdiği limitler ve zorluklarla bize değerli tecrübeler yaşatan Satürn de bu sene iki burç arasında gidip gelecek olan sembollerden bir diğeridir. Satürn, 2010 yılına Terazi burcunda başlıyor, Nisan’da son 2.5 senedir bulunduğu Başak burcuna geri dönüyor ve Temmuz sonu tekrar Terazi burcuna geçip yoluna buradan devam ediyor. Satürn’ün Başak burcunda olduğu geçtiğimiz seneler özellikle maddi alamda size zor günler yaşatmış olabilir. Bu zorlukların ardından hayatınızı düzenlemek ve güvenli bir baza oturtmak istemiş olabilirsiniz. Özellikle Aslan burcunun son günlerinde doğanlar yaz aylarında tekrar maddi açıdan güvende hissetmeyebilir.





2009 yılının Ekim ayında Terazi burcuna geçen Satürn, sizin için daha ısrarcı fakat daha kolay bir etkidir. Bu dönem iş hayatınız veya günlük işlerinizde daha fazla çalışmak, azminizle hiyerarşinin üstlerindekileri etkilemek fırsatı elinize geçebilir. Burcunuzdaki Mars, Şubat ortasından Mart ayı sonuna ve tekrar Temmuz ayında kendi efforlarınızın bir projeyi ayakta tutup, yürütmekteki etkisini karşı tarafa hissetirebilirsiniz. Ağustos ayı ortası Jüpiter-Satürn karşıt açısı bazı yeni insanları hayatınıza katabilir.





Şansın ve bolluğun sembolü Jüpiter de bu sene üç burcu gezecek. Yıla Kova burcunda başlayıp, Ocak ortası Balık burcuna geçip, yaz aylarında ise Koç burcuna uğrayacak olan Jüpiter yılın geri kalanını yine Balık burcunda geçirecektir. Geçtiğimiz yıl boyunca Kova burcunda olan Jüpiter hayatınıza büyüme ve genişleme isteği vermiş olmalı. Bu dönem kendinizi korumanız gereken ve size sıkıntı verebilecek iki önemli konu yapacağınız kendinizi gereğinden fazla parçalara bölmek ve sadece egonuzu kuvvetlendirmek için bazı işlere girişmek olabilir.





2010 yılının genelinde Balık burcunda olacak Jüpiter’in anlamı ise size daha az sıkıntıya sokacak ve daha az yoracak bir genişleme ve büyümedir. Yaz aylarında kısaca tecrübe edeceğimiz Koç burcundaki Jüpiter’in getirdiği fırsatlar ise sizin için daha ilgi çekici ve kendinizi şanslı hissettirecek etkilerdir. Bu dönem yurtdışı ile ilgili veya daha geniş kitlelere ulaşabileceğiniz fırsatları sembolize edebilir. Yaz ayları ayrıca seyahat veya yeni maceralar peşinde koşmak için de çok uygun.





Burcunuzdaki Mars’ın Haziran ayına kadar bu konumda kalması 2010 yılının ilk yarısını yüksek enerjili geçirmenize neden olabilir. Bu dönem tuttuğunuzu koparmak, isteklerinizi söylemek daha kolay olabilir.





Genel olarak oldukça olumlu etkililerle dolu görünen 2010 yılında mutluluklar dileği ile.