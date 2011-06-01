-200 YENİ EHEC VAKASI TESPİT EDİLDİ BERLIN (A.A) - 01.06.2011 - Mide bulantısıyla birlikte kusma ve ishalle ortaya çıkan, bugüne kadar 17 kişinin ölümüne yol açan ve bir bakterinden kaynaklandığı bildirilen EHEC hastalığının Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde yayıldığı bildirildi. Alman haber ajansı DPA sağlık makamlarının verdiği bilgiye dayanarak yayımladığı haberde, son olarak ülkenin kuzeybatısında yer alan Aşağı Saksonya eyaletinde ve ülkenin kuzeyinde bulunan Schleswig Holstein eyaletinde toplam 200 yeni EHEC vakasına rastlandığını belirtti. DPA haberinde, böylece mayıs ayından bu yana Almanya'da, diğer Avrupa ülkelerinde ve ABD'de hastalığa yakalanmış olan veya bakteriyi taşıdığından şüphelenilen toplam kişi sayısının bin 900 olduğunu ifade etti. Daha önce yapılan açıklamada, Almanya'da, diğer Avrupa ülkelerinde ve ABD'de toplam bin 500'den fazla kişide ölümcül bakteriye rastlandığını veya bakteriyi taşımaktan şüphelenildiği belirtilmişti.