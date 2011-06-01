T24 LogoT24 Logo
Dünya

200 YENİ EHEC VAKASI TESPİT EDİLDİ BERLIN (A.A)

01 Haziran 2011 23:48

-200 YENİ EHEC VAKASI TESPİT EDİLDİ BERLIN (A.A) - 01.06.2011 - Mide bulantısıyla birlikte kusma ve ishalle ortaya çıkan, bugüne kadar 17 kişinin ölümüne yol açan ve bir bakterinden kaynaklandığı bildirilen EHEC hastalığının Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde yayıldığı bildirildi. Alman haber ajansı DPA sağlık makamlarının verdiği bilgiye dayanarak yayımladığı haberde, son olarak ülkenin kuzeybatısında yer alan Aşağı Saksonya eyaletinde ve ülkenin kuzeyinde bulunan Schleswig Holstein eyaletinde toplam 200 yeni EHEC vakasına rastlandığını belirtti. DPA haberinde, böylece mayıs ayından bu yana Almanya'da, diğer Avrupa ülkelerinde ve ABD'de hastalığa yakalanmış olan veya bakteriyi taşıdığından şüphelenilen toplam kişi sayısının bin 900 olduğunu ifade etti.  Daha önce yapılan açıklamada, Almanya'da, diğer Avrupa ülkelerinde ve ABD'de toplam bin 500'den fazla kişide ölümcül bakteriye rastlandığını veya bakteriyi taşımaktan şüphelenildiği belirtilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24