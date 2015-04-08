200'den fazla Ezidi serbest



Kuzey Irak'taki Kerkük kentinde açıklama yapan Kürt peşmerge komutanı Hiva Abdullah, radikal İslamcı IŞİD örgütünün esir tuttuğu 216 Ezidiyi serbest bıraktığını söyledi. Grupta, yaşlı, kadın ve çocukların bulunduğunu belirten Abdullah, serbest bırakılan Ezidilerin sağlık durumunun iyi olmadığını, ihmal ve istismar edilmişliğin izlerini taşıdığını ifade etti. Abdullah, serbest bırakılan 40 çocuğun tedavi ve bakımlarının yapılması amacıyla Erbil'e gönderildiğini söyledi.

IŞİD, Ezidileri geçen yaz aylarında Kuzey Irak'ta Sincar dağındaki kuşatması sırasında esir almıştı.

İnsan hakları aktivistlerinin verdiği bilgilere göre IŞİD'in bölgede etkisini artırmaya başlamasından bu yana yüzlerce Ezidi kadın IŞİD militanlarına satıldı veya köleleştirildi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği'nin mart ayındaki raporunda, IŞİD'in ‘Ezidileri topyekün yok etme' amacı taşıdığına dikkat çekilmişti.