2009'un yenileri

Bu yıl tüm dünyada otomotiv sektörü de tam bir durgunluk yaşadı. Gelececek yıl da bu durumun süreceği söyleniyor. Ancak 2009’da yenilikler hızını kesmeyecek. ..

Yeni yılda herşeyin eskisi gibi olacağı kesin değil, hatta biraz uzak. Ancak bildiğimiz bir şey var ki, umutlar gibi yenilikler de hız kesmeyecek.

Biraz moral, biraz da içimizi açsınlar diye, 2009’da Türkiye’ye gelecek veya getirilmesi düşünülen modellere bir bakalım dedik. Gerçekten de iç açıcı otomobiller çıktı karşımıza. Uzatmaya gerek yok, bence bir an önce bakalım. Alfabetik sıraya göre gidiyoruz. ..

Alfa Romeo: Bu yılın ilk yarısında küçük MiTo’nun yeni motor seçenekleri ve otomatik şanzımanlısı satışa sunulacak. 147’nin yerini alacak "149"un ise bu yıl yetişip yetişmeyeceği henüz belli değü.

Audi: Şubatta Q7’ye 500 HP’lik V12 TDI kardeş getirecek. Mart ayında bir boy küçük"Q5", 2. 0 TDI S-Tronic seçeneğiyle gelecek. Aynı günlerde 333 HP’lik"S4" ve "S4 Avant" geliyor. Yeni "A5 Cabriolet" haziran, A3 Cabriolet 1.6 TDI temmuz ve yepyeni"A4 Allroad"ağustos ayında Türkiye’de olacak.

BMW: Tamamen yenilenen yeni "Z4 Cabrio"su, yenilenen MİNİ Cabrio ile birlikte ilkbaharda gelecek. X5 ve X6’nın daha güçlü versiyonları sonbaharda, makyajlı 5 Serisi ve yeni arazi aracı "XI"yılın son aylarında Türkiye’de olacak.

Chery: Küçük ve 1.3 lt motorlu "Kimo"yu ocak ayında satışa sunacak.

Chevrolet: Orta sınıftaki yepyeni modeli "Cruze", 2009 ilkbaharında Türkiye’de satışa çıkacak.

Citroen: İstanbul Autoshow 2008’de sergilenen sevimli "C3 Picasso"modeli, yılın 2. yarısında gelecek. Cl’in makyajlı halinin gelmesi de olası.

Dacia: Makyajlanan Logan MCV, şubat ayı gibi bayilerde olacak.

Daihatsu: Mart ayı gibi Sirion ve Terios’un makyajlanmış versiyonları getirilecek.

Ferrari: Yine Autoshow 2008'de sergilenen araçlardan biri olan yepyeni "California" modelinin satışına başlanacak.

Fiat: Türkiye’de üretilen Linea’nın 1. 6 litre hacimli yeni dizel motorlu versiyonu, mart ayı civarında satışa sunulacak. Yılın 2. çeyreğinde henüz tanıtılmayan Fiat 500 Cabrio’nun bir modeli ithal edilecek.

Ford: Yılın 2. çeyreğinde Fiesta 3 kapı, 300 HP’lik Focus RS ve 4x4 Kuga’nın 2. 5 lt Turbo ( 200 HP ) benzinli ve otomatik şanzımanlı seçeneği gelecek. Mondeo ve Focus’a da yeni versiyonlar eklenecek. Transit Connect’te de bir yenilik beklenebilir.

Geely: Çinli markanın Familia modeli HB kasa tipiyle ocak ayında satışa sunulacak. Ardından ilkbaharda LC ve sonbaharda da FC modelleri getirilecek. Tabii bunlann adlan değişebilir.

Great Wall: Aksilik çıkmazsa, yeni Çinli markamız Great Wall ilkbaharda Türkiye yollarına çıkacak. Minik modelleri Florid ve Gwperi’nin ardından sonbaharda da SUV modeli Hover'ı getirecek.

Honda: Tamamen yenilenen ve artık ithal olan City, ocak ayında Türkiye’de satışa çıkıyor. Yeni hibrid Insight’ın yaz aylarında getirilmesi düşüncesinden söz edilirken, onu yine aynı dönemde dizel ve otomatik Accord ve makyajlı Civic Sedan’ın izlemesi bekleniyor.

Hyundai: Getz’in yerine geçecek yeni i20'nin ilkbaharda satışa çıkması planlanıyor. Yepyeni arazi aracı ix55 ise yılın 2. yarısında gelecek.

Kia: Markanın 2009’daki iki önemli yeniliği küçük MPV Soul ( Mayıs ayında ) ve yeni orta sınıf sedanı Forte olacak.

Mazda: 2009 yılı 2. çeyreğinde otomatik şanzımanlı Mazda2, 1.6 lt benzinli motorlu yeni Mazda3’ün gelmesi söz konusu. Aynca yıl sonuna doğru dizel Mazda3 ve Mazda6’nın da görücüye çıkması bekleniyor

Mercedes: Tamamen yeni ESerisi Sedan martta, E Serisi Coupe da yaz başında Türkiye’ye gelebilir.

Mitsubishi: Yeni minik Colt, 2009’un ilk günlerinde Türkiye’de satışa çıkacak.

Nissan: 7 kişilik Qashqai + 2’nin gelişi biraz gecikiyor. 2009 ortalarını bulabilir.

Opel: Avrupa’da"Yılın Otomobili"seçilen Insignia, şubat ayından itibaren Türkiye’de satılmaya başlanacak. Tanıtımı yapılmayan yeni Astra yıl sonuna yetişir mi bilinmez.

Peugeot: 2009’un yaz aylannda yeni 308 CC gelecek. Ayrıca sonbaharda, Prologue ismiyle tanıtılan, ancak kesin ismi henüz belli olmayan crossover aracın satışına başlanacak.

Porsche: Yenilenen Boxster ve Cayman’ın yam sıra Porsche markasında devrim niteliği taşıyan dizel motorlu Cayenne şubat ayında satışa çıkacak. Eylül ayında ise merakla beklenen 4 kapılı "Panamera"Türkiye’de olacak.