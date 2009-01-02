2009'un tatili 113 gün

Çalışanlar 2009 yılında 113 gün tatil yapacak. Toplam 120 gün tatil yapılan 2008 yılında 9’ar günlük resmi tatil imkânı yakalayan çalışan ve öğrenciler bu yıl o şansı elde edemeyecek.



Bakanlar Kurulu’nun özel bir karar almaması halinde çalışanlar, bu yıl yıllık izinleri dışında 104’ü hafta sonu, 9’u da dini ve milli bayramda olmak üzere 113 gün tatil yapacak.



İlk tatili 1 Ocak Perşembe gününe denk gelen 2009’da, perşembe gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ve salı günü kutlanacak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda birer gün tatil yapılacak.



30 Ağustos Zafer Bayramı ise bu yıl pazar gününe rastlıyor. Çalışanlar, resmi tatilin 1.5 gün olduğu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ise 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonrayı ve 29 Ekim Perşembe gününü tatil olarak değerlendirebilecek.