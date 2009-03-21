2009'un en çekici kadını Türkiye'de

Dünyanın en seksi kadınları arasına adını yazdıran ve Magnum'un reklam çekimleri için 29 Mart'ta Türkiye'ye gelecek olan Eva Mendes, altı yıldır birlikte olduğu sevgilisi ünlü film yapımcısı George Gargurevich'i de yanında getiriyor
Eva Mendes fotoğrafları - FOTOGALERİ
Daha önce de bol bol seyahate çıkan Mendes, bir açıklamasında sevgilisiyle gittiği 50 eyalette seks yaptığını itiraf etmişti. Mendes, "50 eyalette cinsel ilişkiye girdim. Cinsel ilişki için en uygun eyaletler Arizona ve Colorado. Bu eyaletlerin temiz havası ve sakin olması belki iyi seks yapmada etkili olmuştur. Alaska'yı soğuk havasından dolayı hatırlamak bile istemiyorum" demişti.