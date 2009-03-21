2009'un en çekici kadını Türkiye'de

Eva Mendes fotoğrafları - FOTOGALERİ

Daha önce de bol bol seyahate çıkan Mendes, bir açıklamasında sevgilisiyle gittiği 50 eyalette seks yaptığını itiraf etmişti. Mendes, "50 eyalette cinsel ilişkiye girdim. Cinsel ilişki için en uygun eyaletler Arizona ve Colorado. Bu eyaletlerin temiz havası ve sakin olması belki iyi seks yapmada etkili olmuştur. Alaska'yı soğuk havasından dolayı hatırlamak bile istemiyorum" demişti.