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2009'un en çekici kadını Türkiye'de

İstanbul'a gelecek olan dünyanın en seksi kadınlarından Eva Mendes, 'Gittiğim 50 eyalette cinsel ilişkiye girdim' dedi

21 Mart 2009 02:00

Dünyanın en seksi kadınları arasına adını yazdıran ve Magnum'un reklam çekimleri için 29 Mart'ta Türkiye'ye gelecek olan Eva Mendes, altı yıldır birlikte olduğu sevgilisi ünlü film yapımcısı George Gargurevich'i de yanında getiriyor

Eva Mendes fotoğrafları - FOTOGALERİ

Daha önce de bol bol seyahate çıkan Mendes, bir açıklamasında sevgilisiyle gittiği 50 eyalette seks yaptığını itiraf etmişti. Mendes, "50 eyalette cinsel ilişkiye girdim. Cinsel ilişki için en uygun eyaletler Arizona ve Colorado. Bu eyaletlerin temiz havası ve sakin olması belki iyi seks yapmada etkili olmuştur. Alaska'yı soğuk havasından dolayı hatırlamak bile istemiyorum" demişti.

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