2009'da kovalar şanslı

İki yıldır yönsüzler. Ama 2009’un Ekim ve Kasım aylarından sonra bir düzene girecekler. Tamamen farklı bir tempo başlayacak. Hayatlarına, ilişkilerine, evliliklerine, ortaklıklarına bakışları değişecek. Her şeyi ciddi şekilde gözden geçirecekler. Aşkta şanslılar, onu söyleyeyim.Kariyerlerinde önemli gelişmeler olacak. Bir ölçüde üstlerinden baskı görebilecekler ama çok hırslı ve motive olacaklar. Grup çalışmalarında başarılı olabilirler. Ama 2010’da Uranüs Koç burcuna geçiyor. Ha, o zaman ayrı bir rota başlıyor; hayatlarında köklü bir değişiklik olacak, yeni rota çizecekler, benden söylemesi.Boğalara gelince, kariyer açısından iyi şeyler olacak. Ama ekstrem değişiklikler değil. Kariyerlerinde bir tanınma olabilir. Yavaş yavaş toplum önüne çıkabilirler, yavaş ama sağlam adımlarla ilerliyorlar.İyi haber, bir süre daha zorlanacaklar ama 2009’un sonundan itibaren rahat edecekler. 2010’de tamamdır İkizler. Son 7 yıldır parlak değillerdi; son iki yıldır perişan oldular. Ama toparlıyorlar. Ekimden sonra streslerini atacaklar.Yengeçler travmaya açıkYengeçlere gelince, onlar da irite olmuş durumdalar. Özellikle Plüton Oğlak’a girince. Eskiden az gelirlerdi, şu anda bütün danışanlarım neredeyse Oğlak ve Yengeç. İkili ilişkilerinde bir süredir sürekli yumruk yiyorlardı. Olgunlaşmaları ve sertleşmeleri gerekiyor. Travmatik durumlara açıklar. Ortaklaşa konulara dikkat etmeliler.Evlilik, aşk açısından iyi durumdalar. 2005 - 2007 arasında çok yoruldular. Bu yıl toparlanmaya başlayacaklar. Özellikle de Ekim ayından sonra. 2010’dan sonra iyi gidecekler.Yaylar rota çizmeli2007 sonbaharından beri iş yükü ve başarılarında zorlanma vardı. Artık yeni bir çizmek zorundalar. Bunu Ekimden sonra yapacaklar. 2010’dan sonra özgürleşeceklerPlüton oğlağa girdiği için oğlaklar büyük kişisel dönüşüm sürecine girdiler. Bu hem iyi, hem kötü. Çünkü içlerindeki gücü ve iradeyi ortaya çıkarmak için mücadele etmeleri gerekecek. Yorulacaklar. 2009’dan itibaren kariyerlerindeki sorumluluk artacak. Bir dost uyarısı: Ortaklık, yatırım, finans, borç- alacak konularında önümüzdeki yıl dikkat etsinler.Akrepler 2009’da şanslı değiller. Ama şanssız da değiller. Her şey biraz onların olayları nasıl toparlayacağına bağlı. 2009 Ekim ve Kasım aylarından sonra evliliklerinde, ilişkilerinde bir takım foyalar meydana çıkabilir. Gizli ilişkileri rahatsız edici olabilir. Kariyerleri dağılabilir. Dikkatli olmalılar. Kafaları karışacak gibi gözüküyor.Tamam, tüketime dayalı kapitalizm belki sona ermeyecek ama elle tutulur bir şeyler üretmeden bu önümüzdeki yıllarda büyüyemeyeceğiz. Eskisi gibi "Borç alayım" yok. Amerika da borç alarak hareket eden bir ülkeydi, gördük ne olduğunu... Bundan sonra ayağımızı kesinlikle yorganımıza göre uzatacağız. Daha bilinçli ve ekonomik olmayı, üretmeyi öğreneceğiz. Kredi kartlarına ve taksitli satışlara dikkat edeceğiz. Sanki başka ödüyormuş gibi sorumsuz davranmayacağız. Her şeyin, amaca yönelik olmasına özen göstereceğiz. "Bu, bana ne fayda sağlıyor?"; bu sorunun yanıtını bulacağız. Sadece harcamış olmak için harcamak ve anlık tatmin, tarihe karışacak. Bu arada, iş ve kariyer alanları da etkilenecek. Herkes kendi kariyerini, kişisel gelişimi de planlamak zorunda. Artık ekmek, aslanın ağzında. Ve işte Hakan Kırkoğlu’na göre, 2009’da burçların durumu...- Oldu ama... Daha fazla danışanım var diye daha fazla görüşme yapmıyorum. Haftada 3 görüşme yapıyorum. Danışmanlık almak isteyenler sıraya giriyor. Yeni randevuları 2009’un Temmuz’una verebiliyorum.- Hayır. Kendimi çok sıksam haftada 6 - 7 tane de alırım. Ama o zaman kendi prensiplerimi ve çalışma stilimi zorlamış olacağım. Her görüşmeden önce en az bir buçuk saat gelecek kişinin haritasını çalışıyorum, üç saat filan da durmaksızın konuşuyorum. Amerika’da ve İngiltere’de astrologlar taş çatlasa bir saat görüşüyorlar, daha önceden de hazırlık yapmıyorlar. Bence anormal olan benim. Fazla mükemmeliyetçiyim. Onlar Skype’dan ya da msn’den de danışmanlık hizmeti veriyor. Benim için bu mümkün değil, karşımdakinin gözünün içine bakıp anlatmalıyım.