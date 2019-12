2009'da da pilates ve denge topu moda

Dünyadaki en büyük spor, egzersiz ve sağlık organizasyonu olarak bilinen American College of Sports Medicine (Amerikan Spor Sağlığı Yüksekokulu), 2009 yılının egzersiz ve sağlık trendleri raporunu yayımladı. Sabah gazetesinde yayımlanan habere göre; uzmanlar, denge bazlı egzersizlerin daha da yaygınlaşacağı görüşünde. Pilatesin popülaritesinin daha da artmasının yanı sıra 'her yaşın trendi' olarak tabir edilen denge egzersizleri ile denge toplarıyla yapılan hareketler de yaygınlaşacağı belirtiliyor. 20 binin üzerinde üyesi bulunan kuruluş, önümüzdeki yıl öne çıkacak spor, egzersiz ve sağlık eğilimlerini, internet ortamında uzmanlara yaptırdığı anketle belirledi. Sağlık bilincinin artması ve hayat kalitesinin yükselmesi için egzersiz ile sporun yaygınlaşmasını destekleyen kuruluşun bu yılki raporuna göre sağlık ve egzersiz uzmanlarının deneyimi ve eğitim seviyesi, en çok ön plana çıkacak konu. Gelecek nesilleri tehdit eden çocuk obezitesi ise, dünyanın olduğu gibi raporun da yine ana gündem maddelerinden. American College of Sports Medicine raporuna göre 2009 yılına damgasını vuracak en önemli 20 sağlık ve egzersiz trendi şöyle:Sağlık ve egzersiz uzmanlarına özel sertifika programlarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Sektör iyi eğitimli uzmanlara daha çok önem veriyor.Çocuk obezitesine yönelik egzersiz programları, ACSM uzmanlarının en çok önem verdiği konulardan biri. Aşırı kilolu ve sağlıksız beslenen çocuklara yönelik uyarılar ve önlemler, üçüncü kez okulun 'dikkat edilmesi gerekenler' listesine giriyor.Araştırmalara göre egzersiz yapmak için özel hocaları tercih edenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.Hem kadınlar hem de erkekler arasında yaygınlaşan bu trendin amacı, yaşla beraber ortaya çıkan 'güçsüzlüğe' meydan okumak. Kadınlar ve erkekler egzersizlerinde, ağırlık kaldırma gibi güçlendirici hareketleri tercih ederek 'güçlü yaşlanma'ya çalışıyor.Karın ve sırt kaslarının güçlendirilmesi ile omurganın sağlamlaşmasına yardımcı olan egzersizlerin önemi gün geçtikçe artıyor.Yaşlanmakta olan ve egzersizi hayat biçimi belirlemiş 'baby boomer'lar ile yaşlıları kapsayan bu trend, özel sağlık programları ve spor merkezlerinin sayısının artmasını öngörüyor.İster yerde mat üzerinde ister özel ekipmanlarla yapılan pilates, merkezi kasları güçlendiriyor, esnekliği artırıyor ve postürü düzeltiyor. Pilates'in popülaritesi, (TBMM'deki özel programlardan da anlaşılabileceği üzere) artmaya devam ediyor.Sabit top da denen bu büyük, patlamayan toplar birçok egzersizde kullanılıyor. Spor yaparken topun üzerinde dengenizi de korumaya çalışmanız, egzersizin kalitesini artırıyor.Sporcuların sezon dışında da güç ve dayanıklılık kazanmak için spor programlarına devam etmesini özetleyen bir trend.Sallanan bir board veya denge topu üzerinde yapılan bu egzersizler, her yaşa uygun. Uzmanlar denge egzersizlerini 'her yaşın trendi' olarak değerlendiriyor.Spor salonlarına gidemeyenler veya egzersiz yapmaya fırsat bulamayanların tercihi olan bu yöntemler, günlük hayata sıkıştırılan basit hareketlerden oluşuyor. Alışveriş torbalarını taşımak, asansöre binmek yerine merdivenleri kullanmak, kısa mesafelerde yürümeyi tercih etmek gibi.Çalışanların 'sağlığı' daha fazla ön planda tutularak, sağlık harcamalarının azaltılması işyerlerinin önemli hedeflerinden olacak.Sağlık programlarına entegre edilen davranış bilimleri sayesinde koçlar, hastalarını yönlendirirken onlara destek de olacak.İşverenler, çalışanlarının aldığı sağlıkla ilgili kararlara daha fazla saygı gösterecek ve onları bu konularda teşvik edecek.Egzersiz programlarının sonuçlarının ölçülüp hedeflerle karşılaştırılmasını kapsayan bu trend sayesinde eğitmenler ile hastaların sorumlulukları artacak. Verilen kilo değil, 'hedeflenen' kiloya inilip inilmediği ön planda olacak.İç mekânlarda yapılan pedal çevirme egzersizleri yıllardır tercih edilen sporlardan olmasına rağmen, bu yıl daha da önem kazanacak.ACSM araştırmalarına göre egzersiz, doktor reçetelerinin en önemli kalemlerinden biri haline geldi. Hastalarını spor salonlarına veya belirli spor dallarına yönlendiren doktorların sayısı artıyor.İdeal kiloya kavuşmak için yapılan diyetlere artık mutlaka egzersiz de eşlik edecek. Ünlü diyetler de egzersizi şart koşacak.Özel egzersiz dersleri, tek kişiler yerine küçük gruplara da verilecek. Böylece dersler 'özel'liklerinden kaybetmeden daha indirimli fiyata gelecek.Egzersiz yapmayan çok sayıdaki insanı kazanmak için yeni yöntemler geliştirilecek. Sporun hayat tarzına dönüştürülebilmesi için yaratıcı fikirler geliştirilecek (Wii Fit de bu trendin önemli bir parçası sayılabilir).