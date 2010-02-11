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Yaşam

2009'da 110 Gazeteci Öldürüldü

2009 yılı, son 10 yılda en fazla gazetecinin öldürüldüğü yıl oldu.

11 Şubat 2010 02:00

T24 - 2009 yılı, son 10 yılda en fazla gazetecinin öldürüldüğü yıl oldu.

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), 2009'da meslekleriyle bağlantılı olarak hedef alınan 110 gazetecinin hayatını kaybettiğini ve böylece 2009'un, son 10 yılda en fazla gazetecinin öldürüldüğü yıl olduğunu bildirdi.

Merkezi Viyana'da bulunan IPI'nin yıllık Dünya Basın Özgürlüğü raporuna göre, geçen yıl 55 gazetecinin hayatını kaybettiği Asya dünyada en fazla gazetecinin öldürüldüğü bölge olurken, Asya'yı 2009'da 28 gazetecinin hayatını kaybettiği Latin Amerika izledi.

Raporda, geçen yıl Afrika'da 14, Orta Doğu'da 4'ü Irak'ta olmak üzere 6 gazetecinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Irak'ta 2008'de, 14 gazeteci öldürülmüştü.

Avrupa'da geçen yıl 7 gazetecinin öldürüldüğü belirtilen raporda, Rusya'da 5, Türkiye'de 1, Azerbaycan'da 1 gazetecinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Uluslararası Basın Enstitüsünün verilerine göre, dünyada son 10 yılda meslekleriyle bağlantılı olarak öldürülen gazeteci sayısı 735'e ulaştı. 


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