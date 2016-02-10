2009 yılından bu yana 141 bin tiryaki sigarayı bıraktı

Türkiye'de yıllık sigara tüketimi 13 milyar adet azaldı, satılan paket sayısı da 650 milyon düştü.

Habertürk'ten Lütfü Erdoğan'ın haberine göre; Tütün ve Alkol Piyasaları Düzenleme Kurumu (TAPDK) verilerine göre, sigara yasağının başladığı 2009 yılında 107.5 milyar adet sigara satışı yapıldı. Rakam 2014'te 94.6 milyar adede düştü. Türkiye'de yıllık sigara tüketimi 13 milyar adet azalmış oldu. Satılan paket sayısı da 650 milyon düştü. 2000 yılında 20 yaş üstünde günlük 5 adet olan sigara tüketimi, 2014'te 4'e indi.



İstanbul ve Bayburt



2010'dan itibaren ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'na 23 milyon 590 bin çağrı geldi. Hattın en fazla arandığı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa ve Adana; en az arandığı iller ise Bartın, Gümüşhane, Tunceli, Ardahan ve Bayburt oldu.





İhlâlci tiryakiler böyle yakalanıyor



Yasağı ihlal eden tiryakileri, Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi ( DHSDS) yakalıyor. Sağlık Bakanlığı'nın denetim ekipleri, 1.439 tablet bilgisayarla, kapalı mekanlarda sigara ihlali denetimi yapıyor.



Vatandaşlar, 184 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne ulaşarak 7 gün 24 saat sigara ihbarı gerçekleştirebiliyor. İhlalin yaşandığı yere, GPS yardımıyla takip edilen en yakın denetim ekibi yönlendiriliyor. Denetimde fotoğraf ve kamera görüntüsü de kullanılarak delil hazırlanıyor.





Üçüncü ihlâlde mekan kapatma



Kapalı alanda sigara içilmesine izin verdiği tespit edilen işyerleri, üçüncü ihlalde kapatılıyor.



Türkiye'de 24 milyon sigara tiryakisi var. 1 Ocak 2016'dan itibaren yürürlüğe giren yeni cezalar şöyle:



105 TL: Kapalı alanda, sürücü koltuklarında, toplu taşıma araçlarında sigara içenlere



63 TL: Yere izmarit, paket, ağızlık ve kağıt atanlara



1.432 TL'den 7.179 TL'ye: Tütün kullanımına izin veren işletmelere



1.766 TL'den 17.700 TL'ye: Tek sigara satanlara



1.432 TL: Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün satışı yapanlara