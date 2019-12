2009 yılı gıda etkinlikleri

2009 yılında eylül ayı sonuna kadar Türkiye ve yurt dışında gıda, beslenme ve hijyen konularında birçok etkinlik düzenlenecek.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul Fuar Merkezi'nde, 5-8 Martta "7. Gıda Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı", Mersin Yenişehir Fuar Merkezi'nde "Mersin 3. Gıda Fuarı", ABD Anaheim Convention Center'da "Doğal Ürünler Batı Gıda Fuarı" yapılacak.



Almanya'nın Köln kentinde, 10–13 Martta, "Anuga Gıda Teknolojisi 2009, Uluslararası Gıda ve İçecek Teknolojileri Ticaret Fuarı" organize edilecek.



İngiltere'nin Newcastle kentinde, 25–28 Martta, "AACC Avrupa Bahar Toplantısı 2009, Tam Tane Hububatlar Konferansı" düzenlenecek.



İstanbul Harbiye Askeri Müzesi'nde, 26–27 Martta, "2. İstanbul Uluslararası Toplum Sağlığı Genombilim ve Nutrigenetik Sempozyumu (Kronik-Kompleks Hastalıklar ve Genetik)" yapılacak.



Tayvan Taipei World Trade Center'da, 26–29 Martta, "Taipei Uluslararası Unlu Mamuller Fuarı" gerçekleştirilecek.



ABD'nin Chicago kentindeki McCormick Place'de , 5–7 Nisanda, "Küresel Gıda Fuarı", 21–24 Nisanda Sırbistan Divcibare Hotel'de (Belgrad), "1. Uluslararası Sürdürülebilir Hasat Sonrası ve Gıda Teknolojileri ve 21. Ulusal Tarımda İşleme ve Enerji Konferansı", 28 Nisan–1 Mayısta ABD Grand Rapids'te, "Uluslararası Değirmenciler Birliği 113. Yıllık Teknik Konferans ve Ticaret Fuarı" organize edilecek.



ABD Dallas'ta, 4–6 Mayısta, "Gıda Pazarlama Enstitüsü Konferansı", 7–10 Mayısta "İstanbul Fuar Merkezi'nde, "Ekmek-Pasta Makineleri, Katkı Maddeleri, Pastane, Kafeterya Ekipmanları ve Ürünleri Fuarı", 12–15 Mayısta Pekin'de "Mikro Besin Öğeleri Forumu Uluslararası Toplantısı", 14–16 Mayısta Bursa Almira Hotel'de, "3. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi" düzenlenecek.



ABD St. Louis Ballpark Hilton Hotel'de, 18–20 Mayısta, "Dünya Tarım Görünümü 2009 Kongresi", 18–21 Mayısta Cezayir Safex Exhibition Park'ta, "Uluslararası Gıda İşleme, Unlu Mamuller ve Restoranlar Fuarı", 21–23 Mayısta Denizli'de, "Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu", 27-29 Mayısta Yüzüncü Yıl Üniversitesinde, "Geleneksel Gıdalar Sempozyumu" ilgilileriyle buluşacak.



Kanada Radisson Hotel'de, 2–6 Haziranda, "IV. Uluslararası Buğday Kalitesi Konferansı", 9 Haziranda Londra Queen Elizabeth II Conference Centre'da, "Uluslararası Hububat Konseyi 2009 Hububat Konferansı", 11–14 Haziranda, "İstanbul'da Uluslararası Endüstriyel Fırıncılar Federasyonu Kongresi", 15–18 Haziran'da İsviçre Zürih'te, "Uluslararası Gıda Reolojisi ve Yapısı Sempozyumu" yapılacak.



İstanbul Tüyap Fuar Merkezi'nde, 18–20 Haziranda, "2. Bisküvi Çikolata Şekerleme Tatlı Fuarı", 24–25 Haziranda Fas Kazablanka'da, "Fas Değirmencilik Eğitim Enstitüsü Değirmencilik Teknik Günleri" düzenlenecek.



Avusturya Viyana'da, 1–3 Temmuzda, "Diyet Lifi Konferansı", 26–30 Temmuzda İtalya Floransa'da, "8. Pangborn Duyusal Bilimi Sempozyumu" organize edilecek.



Pekin'de, 10–15 Ağustosta, "Dünya Soya Fasulyesi Araştırma Konferansı", 4–7 Eylülde ise "Dünya Tuz Sempozyumu", 7–9 Eylülde Fransa Diocesan Center'da, "10. Uluslararası Gluten Konferansı", 14–19 Eylülde Almanya New Munich Trade Fair Centre'da, "Dünya İçecek ve Sıvı Gıda Teknolojileri Fuarı", 16–18 Eylülde Almanya The New Munich Trade Fair Centre'da, "Sıvı Katı Yağlar 2009 Kongresi" gerçekleştirilecek.