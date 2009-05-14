2009 yazı erkekler için çok renkli

2009 bahar ve yaz koleksiyonları, erkekler için de çok renkli ve canlı geliyor. İki sezondur çok moda olan parlak, canlı ve neon renkler erkek giyiminde bu yaz vitrinlerde.



Bahar ve yazın güneşli günlerine ve serin şık akşamlarına mükemmel uyum gösteren, yeni trendlerden olan, canlı ve neon renklerden mutlaka biri size göre. Peki hangi renkler, hangi bileşimler?



Genelde 'casual' yani hafta sonu kombinlerinde kullanılan parlak renkleri, bazı şık markalar da şehir koleksiyonlarında, ana renkleriyle birlikte kullanmış. Sadece detaylarda değil ana ürünlerde de görüyoruz. Meselâ bir takım elbisede.

Calvin Klein, Network, Burberry Prorsum, Louis Vuitton, Jil Sander, Michael Kors, Moschino, Marc Jacobs, Giorgio Armani bu renkleri kullanan tasarım markalarından birkaçı.

Neon sarılar, parlak saks mavisi, kırmızı, parlak mercanlar ve oranj en çok kullanılan renklerden.



Ülkemizde de özellikle casual giyimde iddialı markalarda ve vitrinlerde bulabileceğiniz, içimizi kaynatan bu canlı renklerde gömlekler, tişörtler hatta cesursanız pantolonlar bile bulabilirisiniz: Lacoste, Tommy Hilfiger, Mango 'HE', Fred Perry, Dkny jeans, Y'3.

Hem casual hem renkli deyip de 'sneakers'ları es geçmek olmaz. Spor ayakkabı da seçeneklerimiz neler? Bembeyaz giyinip altına Camper'ın, Converse'in, Fred Perry'nin, Adidas'ın koleksiyonlarındaki renkli spor ayakkabılarla dikkat çekin.



Nelerle kullanılmalı



* Canlı, parlak renkleri iki üründe birden kullanmayın, kırmızı bir tişört giyecekseniz kırmızı ayakkabı giymeyin onun yerine lacivert, siyah ya da beyaz spor ayakkabı daha uygun olacaktır.

* Canlı renklerde bir trikoyu beyaz jean, ya da lacivert bir 'chino' pantolon ile bez düz renk spor ayakkabı ile tamamlayın. Parlak renkler nötr renklerle birlikte dengeli olacaktır.

* Füme rengi koton takımınızın içine parlak renkte gece mavisi ya da fuşya polo yaka kısa kollu tişört giyerek farklı olun.

* Bir başka alternatif de simsiyah giyinip üzerinize parlak mavi renkte bir trençkot ya da mont almayı deneyin. Ya da bembeyaz giyinip oranj bir kemer takabilir, altına renkli spor ayakkabılarınızdan giyebilirsiniz.

* Parlak mayo-şortları atlamayın ve yaz için en güzel ürün olan renkli, desenli bir mayo şort alın, beyaz tişört ve sandaletlerinizle birlikte giyin.

* Neon renkler çok moda fakat iddialıdır. Ayakkabınızın bir detayında ya da tişörtünüzün baskısı içinde bu fosforlu renklerden olabilir. Ama neon renk bir ceket, mont veya pantolon gibi ürünlerde aşırıya kaçmayın. Neon renkler en güzel beyaz şort veya pantolonlarla uyum sağlar.



