2009 trend raporu

2009’un trendleri çoktan belli oldu. Şimdi sıra uygulamada... Hangi ürünleri kimler kullanmalı, nasıl tercih etmeli?



Fransız trend ajansı Nelly Rodi 2009 ilkbahar-yaz sezonu için dört tema hazırladı. 80’lerin sokak stili, doğanın renkleri ve efektleri, kültürel seyahatler ve Japon sokak stili bu temaları oluşturan kodlar.



Crafty street

(Sokaktan gelen sesler)

80’lerin sokak stili ve şehir yaşamından belirgin detaylar kendini gösteriyor.

Sokak posterlerinden esinlenerek hazırlanan renk paleti, toprak renklerinin solgun ve kirlenmiş halinden oluşuyor.

Koton, denim ve teknik kumaşlar kullanılıyor.

80’lerin sonundaki Brooklyn tarzı bu eğitimin ilham kaynağı. Maskülen, sokak çetesi çağrışımı yapan materyaller, renkler ve giysiler insanları etkisi altına alıyor.

Dekorasyonda ve modada XXL formlar dikkat çekiyor.



Acid Alice

(Küçük Japon Kız)

Japon gençlerinin sokak stilinden yola çıkarak hazırlanan bu temada oyuncak bebek renklen yer alıyor.

Amber, bej, açık pembe tonları siyahla birlikte kullanılıyor.

Soft marshrnallow tonları, fuşya ile kombinlenerek tekno bir ruh kazanıyor.

Naif ama teknik bir görünüme sahip kumaşları naif çiçek desenleri süslüyor. Hafif parlak kumaşlar, lafta ve satenler temada yer alan diğer tekstiller arasında

Kimonodan yola çıkılarak tasarlanan üstler, oyuncak bebek stili ve plili elbiseler modada yer alırken, dekorasyon dünyası ise origaminin yarattığı efektlerden ilham alıyor.



ECO love

(Doğaya aşık)

Doğadan esinlenilmiş sade ve elegan görüntü bu temanın ana fikrini oluşturuyor.

Kum ve su renklerinden oluşan renk paleti doğanın dinginliğini gündelik yaşama taşıyor. Organik koton ve yıkamalı ipek gibi tekstiller kullanıyor

İskandinav tarzı geometrik desenler, stilize çim ve yaprak motifleri tekstillerde yer alıyor. Şık marin tarzı ve geometrik yapılarıyla ön plana çıkan tasarımlar, temada yer alan detaylar arasında.



Savannah seduction

(Şık seyyah)

Kültürlerin çeşitliliği ve seyahat temalarının bir araya gelmesinden oluşan bu tema kesinlikle salaşlığın değil şıklığın altını çiziyor.

Bitkisel renklerin çamurlu ve tozlu tonları, kırmızı, kahverengi, avokado, karamel renkleri, menekşe, solgun pembe ve gökyüzü mavisi ile birlikte kullanılıyor.

Moda da koyu renk denimleri, koton ve ipek karışımı etnik desenlerle şekillenmiş kumaşlar dikkat çekiyor. Dekorasyonda ve modada seksi atmosferler yer alıyor.

