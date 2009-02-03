‘2009 Trend Buluşması’ başlığı altında, önümüzdeki yıllarda öne çıkacak renk kodlarını, dekorasyon stillerini, en yeni tasarımları, yaşam tarzlarını, yemek-içme ve seyahat rotalarını içeren kapsamlı bir bölümle açmak istedik.



Farklılaşan yaşam alışkanlıkları, toplumsal akımlar, teknolojik, sanatsal ve politik ataklar gibi pek çok kaynağa dayalı ‘yükselen trendler’ ile yolumuz biraz daha aydınlık olacak





Yeni renk ekipleri

Yeni sezonun dekorasyon eğilimlerine temel olacak renk tamlamaları için ortak bir mesaj var:

Doğadan ilham almak… Öncelikle gökyüzü, arkasından su ile hava ve son olarak da toprak elementlerinin kusursuz tonlarını stilize eden renk bilimciler, dış dünya ile uyum içinde olan iç mekânlar kurgulanacağını ve kapalı alanlarda ‘enerjinin hafifleyeceğini’ vurguluyor.





En sıcak deko-stiller

Birden fazla kelimeniz olabilir ama bu doğru bir cümle kurabileceğiniz anlamına gelmez. Stil sahibi olmak için, gereken parçayı gerektiği yerde değerlendirebilme yeteneği olması şart. Ve doğru zamanda! İşte 2009’da sıcaklığı artacak stiller.



Yarının tasarımları

Yaşam kalitemizi yükselten ve mekân algımızı geliştiren tasarım olgusunun 2009 parametreleri arasında ‘sanatsal fütürizm’ ön planda.



Yaşamdan kodlar

2009’da kentli yaşam, bedenine daha fazla önem vermeyi, pratik çözümlerle hayatı kolaylaştırmayı, tarihi korumayı ve bunları yaparken de doğaya ve kaynaklara sahip çıkmayı kodluyor.





Gurme ve gezgin

Ekoloji ve ekonominin şekillendirdiği modern yaşam tarzı, kendi lüksünü yaratıyor. Durum böyleyken, lezzet ve seyahat rotaları da yeni kabuklara ve alışkanlıklara bürünmekte…





Elle Decor

