2009 ralli takvimi belli oldu

Dünya Ralli Şampiyonası’nda yeni bir dönem başlıyor. Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA tarafından takımların azalması, heyecanın düşmesi ve kriz ortamı nedeniyle uygulanmaya başlayacak olan rotasyon sistemine geçiliyor. Buna göre Dünya Ralli Şampiyonası’nda yeni sezon 12 yarış olarak gerçekleşecek. Fakat bu takvim sanıyoruz ralli tutkunları tarafından hiç sevilmeyecek.



28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında koşulacak olan İrlanda Rallisi ile start alacak olan sezon, 21- 25 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan İngiltere Rallisi ile sona erecek. Birçok önemli yarışın olmadığı takvimde, yeni rotasyon kuralına göre bu sezon olmayan yarışlar 2010 yılında düzenlenecek. 24 yarış olarak planlanan rotasyon sistemine göre Türkiye Rallisi de 2010 yılının Nisan ayında koşulacak.



Ralli denince akla ilk gelen yarışların bile bu rotasyon sistemine maruz kalması bakalım nasıl tepkilerin gelmesine neden olacak? Tüm bunların yanında Dünya Ralli Şampiyonu olacak pilotun bu sonuca sadece 12 yarışta ulaşacak olması da tartışmaları beraberinde getirecek.