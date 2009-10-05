2009 Nobel Tıp Ödülü verildi

Amerikalı Elizabeth Blackburn, Carol Greider ve Jack Szostak, 2009 Nobel Tıp Ödülü'ne layık bulundu.

Koralinska Enstitüsü, Blackburn, Greider ve Szostak'a kanser ve yaşlanmayla ilgili araştırmaları nedeniyle bu ödülün verildiğini belirtti.

Bilim adamlarına 10 milyon kron (1,4 milyon dolar) para ödülü de verilecek.

Ödül töreni 10 Aralık'ta Stockholm'da yapılacak.

Araştırmaların içeriği

Amerikalı bilim adamları Elizabeth Blackburn, Carol Greider ve Jack Szostak, kanser ve yaşlanmayla ilgili araştırmaları nedeniyle 2009 Nobel Tıp Ödülü'ne layık görüldü. Ödül komitesinden yapılan açıklamada, bilim adamlarının, "kromozomların hücre bölünmeleri sırasında nasıl mükemmel kopyalandıkları ve parçalanmaya karşı nasıl korundukları' konusunda biyolojideki temel sorunu çözdükleri belirtildi.

Ödülü kazanan bilim adamlarının, çözümün kromozomun ucunda ve bunları şekillendiren enzimde olduğunu gösterdikleri kaydedildi.

Açıklamada, "Blackburn, Greider ve Szostak'ın keşfi, bize hücreyi anlamamızda yeni bir boyut kazandırmış, hastalık mekanizmaları konusunda ışık tutmuş ve potansiyel tedavilerin gelişimini teşvik etmiştir" denildi. Avustralya asıllı Amerikalı Elizabeth Blackburn, California Üniversitesinde biyoloji ve psikoloji profesörü olarak görev yapıyor.

Greider ise Baltimore'deki Johns Hopkins Tıp Fakültesinde moleküler biyoloji ve genetik bölümünde profesör. Londra'da doğan Szostak, Boston'daki Massachusetts Hastanesinde genetik profesörü olarak çalışıyor. Fizik, kimya, edebiyat dallarındaki Nobel ödülleri ile Nobel Barış Ödülü'nün bu hafta, ekonomi ödülünün sahibinin de 12 Ekimde açıklanması bekleniyor.

Son 10 yılda Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlar:

Alman Harald zur Hausen rahim ağzı kanserine yol açan "human papilloma" virüsüne ilişkin araştırmaları, Fransız Françoise Barre-Sinoussi ve Luc Montagnier de AIDS'e yol açan HIV konusundaki keşifleriyle ödüle layık görüldüler. Hausen'in araştırmaları rahim ağzı kanserine karşı bir aşı bulunmasıyla sonuçlandı.

2007: İtalya doğumlu ABD vatandaşı Mario Capecchi ve Amerikalı Oliver Smithies ile Britanyalı Martin Evans, gen tedavisi yöntemlerinin geliştirilmesini sağlayan kök hücreye ilişkin çığır açan buluşları ve DNA'nın yeniden bir araya getirilmesine yönelik çalışmaları neticesinde ödüllendirildi.

2006: Amerikalı Andrew Z. Fire ve Craig C. Mello "genetik bilginin akışının denetlenmesi" için bir yöntem keşfetti.

2005: Avustralyalı Barry J. Marshall ve J. Robin Warren gastrit ve ülsere bakterinin yol açtığını belirlemeleriyle ödüle layık görüldü.

2004: Koku alma duyusuna ilişkin çalışmaları nedeniyle Amerikalı Richard Axel ve Linda B. Buck'a ödül verildi.

2003: Amerikalı Paul C. Lauterbur ve Britanyalı Peter Mansfield, Manyetik Rezonans (MR) görüntüsüyle ilgili keşiflerinden dolayı ödülü aldı.

2002: Britanyalı Sydney Brenner ve John E. Sulston ile Amerikalı H. Robert Horvitz, solucan organizmasının gelişmesini ve hücrelerinin programlı ölümünü yöneten kilit öneme sahip genleri saptadı, benzer genlerin insan dahil daha gelişmiş organizmalarda da bulunduğunu belirledi.

2001: Amerikalı Leland H. Hartwell ile Britanyalı R. Timothy Hunt ve Paul M. Nurse, işleyişi insan, hayvan ve bitkilerde aynı olan anahtar moleküller keşfetti.

2000: İsveçli Arvid Carlsson ile Amerikalı Paul Greengard ve Eric Kandel'in çalışmaları Parkinson hastalığının daha iyi anlaşılmasını sağladı ve bu çalışmalar sayesinde Parkinson'a karşı ilaç geliştirildi.