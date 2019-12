2009 MTV Video Müzik ödülleri sahiplerini buldu.



New York'ta verilen ödüllerin sahipleri şunlar:



Yılın videosu: Beyonce, ''Single Ladies (Put A Ring On It)''

En iyi yeni sanatçı: Lady Gaga, ''Poker Face''

En iyi Hip-Hop videosu: Eminem, ''We Made You''

En iyi erkek şarkıcı video ödülü: T.I. f/ Rihanna, ''Live Your Life''

En iyi Pop videosu: Britney Spears, ''Womanizer''

En iyi Rock videosu: Green Day, ''21 Guns''

En iyi kadın şarkıcı videosu: Taylor Swift, ''You Belong With Me''.