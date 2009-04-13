2009 modası tulum

Tulumlar 2009 ilkbahar yaz sezonunun en trendy eşyaları arasında yerini aldı. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, ister uzun ister kısa, her boy tulum bu sene çok moda.



Tulumlar yıllar içinde defalarca moda oldu, defalarca modası geçti. Gardıropların arkalarına itildi. Şimdi yeni sezonun en hit parçası onlar. Pek çok markanın koleksiyonunda birbirinden farklı tulum tarzları var. Dar paçalılar, tek omuzlular, jean kumaşı kullanılanlar, sırtı açıklar, şalvar kesimliler, şortlar, önden düğmeliler, düz renkliler, çiçekliler...



Hollywood yıldızları galalara tulumlarla katılıyor. Diane Kruger bir davete smokin havasındaki Chanel tulumu ile gidiyor. Rihanna tercihini mordan yana kullanıyor. Tıpkı bir zamanlar Elvis Presley’in efsanevi beyaz tulumuyla ya da Freddie Mercury ve Mick Jagger’un tüm vücudu sımsıkı saran tulumları ile konser verdikleri gibi Beyonce de sahneye payetli Jean Paul Gaultier tulumu ile çıkıyor.



Ünlü modacılar kumaş olarak sateni tercih ediyor



Tulum Chloe’den Ungaro’ya Missoni’den Stella McCartney’e ünlü modacılar koleksiyonlarının son gözdesi. Çoğu kumaş olarak sateni tercih etmiş. Kimi modellerin pantolon kısmı çok bol, uzaktan bakıldığında elbiseyi andırıyor. Tek parça oluşu giyenleri “Bunu neyle kombinleyeceğim?” derdinden kurtarıyor. Daha şık bir hale getirmek isteyenler ise aksesuarlarla, ceketle tamamlıyor. Babet ve sandaletle de stiletto ile de giyiliyor. Jean tulumlarla spor ayakkabı tercih ediliyor.



Uzun boylu ve zayıflarda bol paçalı modeller güzel duruyor



- Uzun tulumun bacak boyu uzun, baseni geniş olmayan kadınlar için daha uygun olduğunu unutmayın.

- Boyunuz kısaysa size mini tulum yakışacaktır.

- Şalvar modeller şişman gösterir. Kiloluysanız uzak durun.

- Uzun boylu ve zayıflarda bol paçalı modeller güzel duracaktır.

- Gündüz jean ve penye tulumları, gece saten tulumları giymek daha doğru olur.

- Gündüz işte düz bir ayakkabı ile giydiğiniz straplez tulumunuzu yüksek topuklu bir ayakkabı ve takacağınız büyük bir kolye ile geceye uygun hale getirebilirsiniz

