2009 enflasyonu ve ihracatı açıklandı

T24 -

2009'un artış lideri içki ve tütün

Enflasyon Doğu'yu vurdu

Tarımda yüzde 14'lük artış

Aralık'ın zam şampiyonu salatalık

İhracat 2009'da 100 milyar doları aştı

Küresel kriz nedeniyle düşüşe geçen enflasyon 2009 yılında hedefe uygun gerçekleşti.Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Aralık ayında TÜFE yüzde 0.53, ÜFE yüzde 0.66 artış gösterdi.Yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 6.53, ÜFE'de yüzde 5.93 olarak belirlendi. Böylece enflasyon Merkez Bankası'nın hedefiyle uyumlu patikada gerçekleşti. Enflasyon hedefi yüzde 7.5 olarak belirlenirken, +-2 oranında belirsizlik aralığı bulunuyor. Enflasyon yüzde 5.5'in altında gerçekleşseydi hedefle uyumlu patikadan sapacağı için Merkez Bankası hükümete 'mazeret' mektubu yazmak zorunda kalacaktı. Ancak yüzde 6.5'lik enflasyon hedefle uyumlu patikada kaldığı için enflasyonda Merkez Bankası'nın eli rahat olacak.TÜFE'de ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 2.22 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti.Aralık ayında endekste yer alan gruplardan haberleşmede yüzde 0.93, lokanta ve otellerde yüzde 0.63, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.50, konutta yüzde 0.49 artış görüldü. Alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.05, ulaştırmada yüzde 0.26, ev eşyasında yüzde 0.36, eğlence ve kültürde yüzde 0.38, sağlıkta yüzde 0.44, giyim ve ayakkabıda yüzde 2.79 düşüş yaşanırken, eğitim grubunda değişim olmadı.2009 yılında TÜFE’de en yüksek artış yüzde 20.91 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Onu yüzde 13.75'le çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 9.26 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 8.92 ile eğlence ve kültür, yüzde 7.89 ile ulaştırma, yüzde 7.31 ile lokanta ve oteller izledi.TÜFE’nin aylık bazda en yüksek artış gösterdiği bölge yüzde 1.67 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis oldu. Yıllık bazda ise en yüksek artış yüzde 9.26 ile Şanlıurfa ve Diyarbakır'da görüldü.Sektörel bazda Araılk ayında tarımda yüzde 1.90, sanayide yüzde 0.36 artış gerçekleşti. Tarımda fiyatlar 2009'da yüzde 14.22, sanayide yüzde 4.14 oldu.Tarım sektörü endeksinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14.22, bir önceki yılın aynı ayına göre %14.22 ve on iki aylık ortalamalara göre %2.34 artış gerçekleşmiştir. Sanayi sektörü endeksinde ise bir önceki yılın Aralık ayına göre %4.14, bir önceki yılın aynı ayına göre %4.14 ve on iki aylık ortalamalara göre %1.02 artış gerçekleşmiştir.ÜFE sonuçları sanayinin alt sektörleri bazında değerlendirildiğinde Aralık'ta en yüksek aylık artış yüzde 10.27 ile ham petrol ve doğalgaz çıkarımı alt sektöründe gerçekleşti.Sanayinin üç sektöründen madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2.31, elektrik, gaz, su sektöründe yüzde 0.64, imalat sanayi sektöründe yüzde 0.28 artış yaşandı.Aralık ayının zam şampiyonu yüzde 31.63'le salatalık oldu. Onu yüzde 30.61'le patlıcan, yüzde 30.54'le sivri biber, yüzde 29.80'le domates, yüzde 21.22'le kabak, yüzde 19.59'la kuru soğan takip etti.Devlet Bakanı Çağlayan 2009 yılı ihracatının 100 milyar doları geçerek, 101 milyar 629 milyon lira düzeyinde gerçekleştiğini açıkladı.Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, 2009 yılı dış ticaret verilerini açıkladı.2009'da ihracatın 101.6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Çağlayan, "Kriz olmasaydı sizlerle 150 milyar doları konuşabilirdik" dedi.Aralık ayında ise ihracat yüzde 32.3 artışla 9.5 milyar dolar oldu.