2009 çok sıcak olacak

Bilim
adamları 2009’un kayıtlara geçen en sıcak yıllardan biri olabileceğini
söyledi.
İngiliz Meteoroloji Ofisi ve East Anglia Üniversitesi
tarafından yürütülen araştırmalar, 2009’da ortalama küresel sıcaklığın
0.4 derece yükselebileceğini ortaya koydu.
Eğer uzmanların tahminleri
doğruysa 2009 yılı, 2008’den daha sıcak geçecek ve 2005 yılından bu
yana kayıtlara geçen en sıcak yıl olacak.
Çalışmalar, dünyanın ısısını
düşürme etkisine sahip olan Pasifik Okyanusu’ndaki La Nina akıntısına
rağmen 2009’un şimdiye dek kayıtlara geçen en sıcak 5 yıl arasına
girebileceğine işaret ediyor.
Şu anda kayıtlarda olan en sıcak yıl ise
14.52 dereceyle 1998. 2001 ve 2007 yılları arasındaki ortalama sıcaklık
ise 14.4 dereceydi.
Meteoroloji Ofisi, 2009’dan sonra uzun dönemde
dünyanın ısısının yükseleceğini ve yeni rekorlara ulaşılacağına da
dikkat çekti.