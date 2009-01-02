2009 çok sıcak olacak

Bilim adamları 2009’un kayıtlara geçen en sıcak yıllardan biri olabileceğini söyledi.



İngiliz Meteoroloji Ofisi ve East Anglia Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmalar, 2009’da ortalama küresel sıcaklığın 0.4 derece yükselebileceğini ortaya koydu.

Eğer uzmanların tahminleri doğruysa 2009 yılı, 2008’den daha sıcak geçecek ve 2005 yılından bu yana kayıtlara geçen en sıcak yıl olacak.



Çalışmalar, dünyanın ısısını düşürme etkisine sahip olan Pasifik Okyanusu’ndaki La Nina akıntısına rağmen 2009’un şimdiye dek kayıtlara geçen en sıcak 5 yıl arasına girebileceğine işaret ediyor.

Şu anda kayıtlarda olan en sıcak yıl ise 14.52 dereceyle 1998. 2001 ve 2007 yılları arasındaki ortalama sıcaklık ise 14.4 dereceydi.

Meteoroloji Ofisi, 2009’dan sonra uzun dönemde dünyanın ısısının yükseleceğini ve yeni rekorlara ulaşılacağına da dikkat çekti.