2009 Bahçe Takvimi

OCAK

Bahçelerimizin uykuda olduğu aydır ocak ama bu hiçbirşey yapmadan duracağımız anlamına gelmez. Yeni sezonda bahçemizin güzel görünmesi için yapacağımız çok iş var. • Olgunlaşan meyve ağaçlarını budayın.



• Eğer kar yağarsa bahçedeki ağaçların üzerindeki karı temizleyin, yoksa üzerlerine binen karın ağırlığından kırılabilirler. Eğer geç kaldıysanız üzülmeyin kırılan dalları bir öğütücü yardımıyla öğütüp ileride torf yapımında kullanabilirsiniz.

• Ev içi bitkilerine daha az su verin.

• Balkon ve teras bitkilerini dona karşı daha korunaklı yerlere alın.

• Ilıman iklim bitkileri var ise dona karşı üzerlerini örtün.

Bu ay ekilecek bitkiler: Çuha çiçekleri, menekşeler.



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ŞUBAT

Şubat ayı her ne kadar kış şartlarının sürdüğü bir ay olsa da ılıman bölgelerde bahar esintilerinin görülmeye başlandığı bir dönemdir.

• Bahçede kışın yapılması gereken işleri bitirin. Ağaç, köklü çalıların dikimi, budama ve gübreleme işlemlerini tamamlayın.

• Çiçek diktiğiniz bölgelerde çıkan otları uygun havalarda temizleyin.

• Kapalı alanda bulunan sardunya gibi çiçekleri budayın. Gerekiyorsa saksıları değiştirin.

• Ev bitkilerine az su vermeye dikkat edin.

• Çimlerin üzerinde biriken yaprakları temizleyin. Bu ay ekilecek bitkiler: Hercai menekşe, kardelen.



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MART

Bahar aylarının gelmesiyle bahçe sezonu da açılmış oluyor. Bakımlı bir bahçeye sahip olmak için çalışmalarımıza başlamalıyız.

• Çim alanların bakımı ve onarımları bu ayda başlar. Çimleri kesip havalandırın.

• Bahçede kıştan kalan dökülen yaprakları temizleyin.

• Bahçedeki ağaçları zararlılara ve mantarlara karşı ilaçlayın.

• Yabani otlarla mücadeleye devam edin, mümkünse kökten çıkarmaya çalışın veya kimyasal mücadeleye ağırlık verin.

• Güllerin köklerini çapalayın ve gübre verin. Bu ay ekilecek bitkiler: Sarı nergiz, petunya, aslanağzı.



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NİSAN

Baharın bütün güzelliği rengârenk açan çiçeklerinin ışıltısıyla geldi. Bu ay en meşgul olduğumuz ay sayılır.

• Bahar aylarının gelmesiyle büyümeye başlayan bitkilere 15 günde bir gübre verin. Çiçek açan bitkilere fosfor oranı daha yüksek gübre verilmeli.

• Meyve ağaçlarını düzenli olarak ilaçlamaya devam edin. Yalnız ilaçlama ağaçlar çiçekliyken yapılmaz. Çiçeklerinin dökülmesini bekleyin.

• Bitkilere düzenli bir sulama yapmaya başlayın.

• Bahçede çıkan yabani otlarla mücadeleye devam edin. Havalar ısındıkça çimler de hızla büyümeye başlar. Düzenli olarak biçin ve havalandırmasını yapın. Yabani ot ilacı kullanacaksanız havaların biraz daha ısınmasını beklemelisiniz.

• Ev bitkilerinin saksı ve toprak değişimlerini yapın. Bu ay ekilecek bitkiler: Begonvil.



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MAYIS

Baharın en güzel ayı Mayıs, ilkbaharın tüm güzelliğini hissetmemizi sağlıyor. Rengârenk açan çiçeklere artık güller de eşlik etmeye başlıyor. Bu ay bahçede yapacağımız işler, bahçemizin sonbahara kadar güzel görünmesini sağlayacaktır.

• Çimlerin bakımını ihmal etmeyin. Düzenli gübreleme, kesim ve havalandırmaya devam edin. Isınan havalar ile birlikte çimlerin daha çok suya ihtiyacı olacaktır. Sulamaya daha fazla önem gösterin.

• Mayıs ayı gül ayı demektir. Güllere düzenli olarak gübre verilmeyi unutmayın.

• Kadife, ateş çiçeği ve petunya gibi yaz çiçeklerinin dikiminin tam zamanı.

• Solmuş gülleri temizleyin ve budayın.

• Yaprak bitlerine karşı ilaçlama yapın.

• Saksı bitkilerinizi düzenli sulayın ve iki haftada bir gübre verin.

• Salon bitkilerini düzenli sulayın ve gübreleme işlemlerini yapın. Püskürtme yolu ile yapraklar nemli tutulmalı. Sıcağı sevmeyen bitkileri camlı yerlerden uzaklaştırın.



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HAZİRAN

Havaların iyice ısınması ile bahçede yapılacak işler de azalmaya başladı. Artık bahçemizin keyfini çıkarma vakti geldi fakat yine de düzenli yapacağımız işler var.

• Isınan havalar ve büyüyen bitkiler yüzünden sulama gittikçe önem kazanır. Az ve sık sulama yerine toprağın belli bir derinlikle suyu emmesi sağlanarak düzenli aralıklarda sulama yapılmalı. Sulamanın sabah erken saatlerde ve akşamüzeri serinliğinde yapılması önerilir.

• Gülleri sıcaklarda artan pas hastalığına karşın 2 haftada bir ilaçlayın. Güllerin solmuş çiçeklerini temizleyin ve gübreleyin. Bahar aylarında açan lale ve sümbüllerin yapraklarını solana kadar kesmeyin.

• Saksı ve salon bitkilerini düzenli olarak sulayın ve gübre verin. Zararlılara karşı dikkatli olunmalı. Kuruyan çiçekleri ve dalları ayıklayın.



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TEMMUZ

Bu ay geçen aylarda yaptığımız emeklerin karşılığını alacağız. Bahçemizde yaptıklarımız kendini göstermeye devam edecek. Bunların kalıcı olmasını istiyorsak çalışmaya devam etmeliyiz.

• Çimlerin üzerindeki sümüklü böcek istilasına karşı hazırlıklı olmak gerekir. Sümüklü böcekler elle toplanabilir veya ilaçlama yapılabilir.

• Bu ay güllerde ve meyve ağaçlarında oluşabilecek küllenme hastalığına karşı tedbirli olun. İlaçlamayı ihmal etmeyin.

• Cansızlaşan solan çiçeklerin kesilmesi, yeniden canlanmalarına yardımcı olacaktır.

• Sarmaşıkların daha sağlıklı uzaması için yan dallarını kesin.



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AĞUSTOS

Ağustos ayının gelmesiyle yazın sonlarına da gelmiş oluyoruz. Bahçemizin keyfini biraz daha çıkarabiliriz.



• Bütün bitkileri düzenli olarak sabah erken ve akşamüstü saatlerinde sulamaya devam edin.

• Yabani ot temizliğine devam edin.

• Havalardaki rutubet artışıyla beraber bahçede mantar hastalıkları görülebilir. 2 haftada bir ilaçlama yapın.

• Kuruyan çiçekler düzenli olarak temizlenmelidir.

• Ay sonu gül dikilebilir.

• Bahçedeki bitkilerin köklerine zarar vermeden çapalama yapın.



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EYLÜL

Sıcak yaz günlerinin bitimiyle havalar gün geçtikçe daha da serinlemeye başlıyor. Eylül ayında bahçemiz bizden daha fazla ilgi bekliyor olacak. Sonbahar ve kışa hazırlık başlıyor.

• Budama makaslarını kullanma zamanı geldi. Odunsu bitkilerin kurumuş dallarını budayın.

• Tek yıllık bitkilerimizin solmuş ve sararmış yerlerini kesin.

• Çok yıllık odunsu bitkilerin de solmuş çiçeklerini ve sararan bölgelerini temizleyin. Özellikle güller bu dönemde tekrar açarlar, canlı görünmeleri için solan bölümlerini budayın.

• Yazın bol sulamayla oluşan yabani otları ayıklayın. Bu ay ekilecek bitkiler: Hercai menekşe, kırmızı gelincik, şebboy.



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EKİM

Artık yaz mevsimini geride bıraktık zorlu kış koşulları gelmeden bahçelerimizin ekim bakımlarını yapma vakti geldi. Bu ay bahçelerimizin güzel görünümünü sürdürmek için yapacağımız önemli görevler var.

• İlk önemli adım bahçelere güzel görünümünü veren çimlerin bakımını yaparak atın. Çim alanları esnek çelik uçlu havalandırma aletleriyle (elektrikli,mekanik veya benzinli) tarayın. Bu işlem yaz boyunca çimlerinizin ölen kök bölgelerinin temizlenmesini yaparak keçeleşmiş, sararmış olan kökleri temizler. Böylece çimler daha yeşil ve sağlıklı olacaktır. Bu işlem tamamlandıktan sonra, yavaş eriyen granül verebilirsiniz.

• Çamlarınızın kaybettiği besini alabilmesi ve kışa hazırlanması için özel çam gübrelerinizi vermeyi unutmayın. Bu işlemi yaparken ağacınızın yaşını dikkate alarak gübreleme işleminizi yapın.

• Bahçenizdeki ömrü tükenmiş olan yaz çiçeklerinin tohumlarını alın ve gelecek sezon için muhafaza edin. Bu işlemden sonra ömrünü tamamlamış olan çiçekleri sökün. Eğer torf yapacaksanız söktüğünüz çiçekleri çukurlara doldurun.

• Sonbahar için dikeceğiniz bordürlere yıldız çiçekleri ve krizantemler dikin. Menekşelerinizi saksılardan bahçede dikmek istediğiniz yerlere taşıyabilirsiniz. Menekşeler aşırı soğuk ve dona karşı dayanıklı olduğu için, kışın bahçenizin güzelliğini tamamlayacaklardır. Kışın ölen yapraklarını temizler ve besinlerini verirseniz ilkbahara kadar dayanacaklardır.

• Dökülmeye başlayan yaprakları toplayıp torf yaptığınız alanlara taşıyın. Bu işlemi yaparken bahçe taraklarından ya da yaprak toplama makinelerinden yararlanabilirsiniz.

• Bahçenizi zararlılardan ve mantarlardan korumak için ilaçlamayı unutmayın.



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KASIM

Havaların iyice soğumasıyla artık bahçemizde yapacağımız fazla bir işimiz kalmadı ama yine kışlık bakımları ihmal etmeyelim.

• Güllere gübre vermeyi unutmayın.

• Yabani otları ayıklamaya devam edin.

• Kuruyan yaprakları toplayın.

• Bu ay istediğiniz ağaçları bahçeye dikebilirsiniz. Yeni diktiğiniz ağaçlara azot ve fosfor ağırlıklı gübre verin.

• Salon ve teras bitkilerinizi budayın. Kış için aydınlık bir yere alın ve soğuktan korunmalarını sağlayın.



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ARALIK

Kışın gelmesiyle artık yapacağımız fazla bir iş kalmadı.

• Yağmurlu olmayan bir havada ağaçları ve odunsu bitkileri budayın.

• Çimlerin üzerindeki kuru yaprakları temizleyin.

• Balkon ve teraslardaki bitkileri korunaklı yerlere alın.

Evim Dergisi