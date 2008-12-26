2008'in magazin olayları

2008'i arkada bırakmaya hazırlanırken magazin dünyasında da bir çok olay oldu. Evlenenler kadar boşananlar da oldu, yeni doğan bebekler umutları tazeledi, ölümler herkesi üzdü. Polemiklerin ise ardı arkası kesilmedi. Sabah'ın haberine göre; işte ay ay 2008'e damgasını vuran olaylar:..



Ocak



* Nazire Şenlendirici, şarkıcı Deniz Seki ile birlikte olan eşi Hüsnü Şenlendirici'den boşanmak için tam 2 milyon YTL tazminat ve aylık 27 bin 500 YTL nafaka talep etti.

* Sibel Bilgiç, 23 Kasım'da tanışıp 5 Aralık'ta evlendiği eşi Ulvi Suvarioğlu'ndan boşandı.

* 'A.R.O.G'un fragmanları sinemalarda dönmeye başladı.

* Burak Hakkı-Sema Şimşek çiftinin oğulları Rüzgar dünyaya geldi.

* Sevgilisi Akın Büyükoğlu'ndan ayrılabilmek için 'Susurluk Davası' sanıklarından Yaşar Öz'den yardım istediği iddiasıyla tutuklanan manken Tuğba Özay tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

* Yavuz Bingöl, Burcu Kara'dan ayrıldı.

* Ferhat Göçer, 7 yıllık eşi Ayla Göksel Göçer'den boşandı.



Şubat



* Seda Sayan, genç sevgilisi Onur Şan ile Çırağan Sarayı'nda sade bir törenle evlendi.

* İzlenme rekorları kıran 'Recep İvedik' vizyona girdi.

* Bülent Ersoy; "Oğlum olsa askere yollamam" sözleri üzerine, savcılıkta ifade vermeye çağrıldı.

* Söz yazarı Aysel Gürel öldü.

* Teoman , elinde cinsel içerikli görüntülerin olduğunu söyleyerek kendisine şantaj yapan iki kişi için suç duyurusunda bulundu.

* Şarkıcı Özcan Deniz, Çeşme'de sahne aldığı otelde silahlı saldırıya uğradı.



Mart



* Paris Hilton, Türkiye'ye geldi.

* Ünlü tenor Hakan Aysev, Pelin Doğan'la dünya evine girdi.

* Sinema sanatçısı Kenan Pars İstanbul'da vefat etti.

* Gülben Ergen'le Demet Akalın'ın albümleri, aynı şirketten aynı anda piyasaya çıkarıldı.

* Ender Mermerci, sağ göğsündeki kanserli hücreyi aldırdı.

* Seda Sayan, anne olmak için rahim ameliyatı geçirdi.

* Eda Taşpınar, sevgilisi Nurettin Hasman'ın vurduğu ördeğin tüylerini, elbisesine taktı!



Nisan



* Ünlü manken Güzide Duran, işadamı sevgilisi Adnan Aksoy ile hayatını birleştirdi.

* Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile oyuncu Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde, Köşebaşı Restoranları'nın sahibi Ali Akkaş'ın oğlu Volkan Akkaş'la evlendi.

* Kurtlar Vadisi'nde 'Memati' karakterini canlandıran Gürkan Uygun, Biri Bizi Gözetliyor (BBG) isimli yarışma sayesinde tanınan Şebnem Ceylan'la hayatını birleştirdi.

* Türk Sanat Müziği'nin çınarlarından Perihan Altındağ Sözeri, yaşamını yitirdi.

* Pınar Altuğ, oyuncu Yağmur Atacan'la evlendi.

* 'Lost'un Sawyer'ı Josh Holloway bir reklam çekimi için İstanbul'a geldi.

* Yazar Tuna Kiremitçi ile şarkıcı Demet Sağıroğlu aşk yaşamaya başladı.

* Bülent Ersoy, kendisi hakkında 'büyücü' imasında bulunan Yılmaz Morgül'e 100 bin YTL'lik tazminat davası açtı.



Mayıs



* Nuri Bilge Ceylan, 61.Cannes Film Festivali'nde 'Üç Maymun' filmiyle 'En iyi yönetmen' ödülünü kazandı.

* Türk soprano Leyla Gencer, Milano'daki evinde 80 yaşında hayatını kaybetti.

* Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç, ikinci kez baba oldu.

* Bodrum'da verdiği konser sırasında alkış alamayan Demet Akalın, dinleyiciye "Diyarbakır'dan mı geldiniz hepiniz? Dağdan mı?" diye sordu.

* 53. Eurovision'da Türkiye'yi temsil eden 'Mor ve Ötesi' grubu yedinci oldu.

* Müzisyen Ozan Doğulu'nun kızı Arya dünyaya geldi.



Haziran



* Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş evlendi.

* Tenor Hakan Aysev, martta evlendiği Pelin Doğan'dan boşandı.

* Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile eşi Aylin Kotil boşandı.

* Eski manken Esra Eron ile işadamı Murat Aşık evlendi.

* Manken Tuğçe Güder, Loby Restaurant'taki ortağı Uğur Karas ile evlendi.

* Nisan ayında Yağmur Atacan'la evlenen Pınar Altuğ'un hamile olduğu ortaya çıktı.

* Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in, 'Yaprak Dökümü' dizisinin oyuncularından Fahriye Evcen'le aşk yaşadığı ortaya çıktı.

* Araştırmacı -yazar Sevan Nişanyan'ın üstüne pislik döktüğü eşi Müjde Nişanyan boşanma davası açtı.



Temmuz



* 60'ını deviren Semiramis Pekkan, Bodrum'da üstsüz yakalandı.

* Tarkan yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Bilge Öztürk'ten ayrıldı.

* Deniz Akkaya, yeni sevgilisi Efe Önbilgin'le ilk kez görüntülendi.

* Alişan bodrum'daki 34 beach'te, arkadaşlarıyla birlikte lahmacun ve kebap yerken görüntülendi.

* Eda Taşpınar Bodrum'daki şezlonguna yüzüstü yatarak güneşlenme sezonunu açtı!

* Modacı Cemil İpekçi slip mayosuyla görüntülendi.



Ağustos



* Süreyya Yalçın, Bodrum'da Önder Bekensir'le evlendi.

* Çağla Şikel ve Emre Altuğ evlendi.

* Ceyda Düvenci, Engin Akgün'le evlendi.

* Arzu Yanardağ ve Serhat Türkkan evlendi.

* Ece Erken, daha önce inkar ettiği dayak haberini delil göstererek eşi Tuncer Öztarhan'a boşanma davası açtı.

* Sezen Aksu'nun, şoförü tarafından arabada unutulan köpeği Cano öldü.

* Prodüktör Erol Köse, sanatçısı Elif Turan'la bir yandan güneşlenip, bir yandan öpüşürken yakalandı. Köse, "Öpüşme yok, sanatçımla güneşlenemez miyim!" diye haberi yalanladı.



Eylül



* Hilal Cebeci, Fatih'teki bir evden çıkarken türbanlı 'yakalandı!' Cebeci, "Ben hep böyle ibadet ederim" dedi.

* Sperm bankasından aldığı spermlerle hamile kalan Leyla Bilginel, oğlu Kayra için "Gayrımeşru" diyen Zekeriya Beyaz'la canlı yayında tartıştı.

* Nurettin Hasman-Eda Taşpınar, Celal-Şebnem Çapa gibi sosyetik isimlerden oluşan 80 kişilik bir grup Mikonos'ta yaza veda tatili yaptı.

* Mustafa Erdoğan'ın bir dansçıyla birlikte olduğu iddia edildi. Gülben Ergen'le boşanacağı tekrar gündeme geldi.



Ekim



* İbrahim Tatlıses, "Her seferinde uçağı leş gibi kiralıyorum" diyen şarkıcı Demet Akalın için, "Ben leş gibi ata binmem. Demet nasıl bir binici olduğumu iyi bilir" dedi.

* Demet Akalın, bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Oğuz Kayhan'dan kesinkes ayrıldı.

* Altın Portakal ödülleri sahiplerini buldu. Mickey Rourke, kırmızı halıda köpeğiyle yürüyerek törene damgasını vurdu.

* Ece Erken bir kez daha denemeye karar vererek, kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği Tuncer Öztarhan'dan boşanmaktan vazgeçti.

* Cenk Eren ve Sadıka Sabancı'nın aşk yaşadığı ortaya çıktı. Herkes çok şaşırdı!

* Seray Sever, canlı yayında "Atatürk de iki kadını birden idare etmiş" diyerek yılın gafına imza attı. Hakkında soruşturma açıldı.



Kasım



* Demet Akalın, Emir Tamer'le çıkmaya başladı.

* Özcan Deniz, 'düşen' burnunu estetikle kaldırttı.

* Gökhan Demirkol, uygunsuz görüntülerini çekip internette yayınladığı için Gamze Özçelik'e 50 bin YTL tazminat ödemeye mahkum edildi.

* Halit Ergenç, bir yıllık eşi Gizem Soysallı'dan tek celsede boşandı.

* Süreyya Yalçın ve Önder Bekensir, 5 dakika süren duruşmayla boşandı.

* Derin Mermerci, 3 yıllık aşkı Mehmet Germiyanlıgil'den ayrıldı.



Aralık



* Meltem Cumbul ve genç oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un aşk yaşadığı ortaya çıktı.

* Burhan Şeşen'in müzisyen oğlu Serhan Şeşen, hastanedeki ihmaller zinciri yüzünden genç yaşta hayatını kaybetti.

* Süreyya Yalçın, babası Faruk Yalçın'ı kaybetti.

* Levent Kazak, fazla alkolden, Beyoğlu'nda bir apartmanın girişinde sızıp kaldı!

* Çağla Şikel'in bir aylık hamile olduğu öğrenildi.

* Okan Bayülgen'in nişanlısı Şirin Ediger'in iki aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

* Halit Ergenç ve Bergüzar Korel bayramı Paris'te geçirdi.

