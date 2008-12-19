2008'in en tuhaf olayları

Savaşa, terör saldırılarına, gösterilere, istifalara sahne olan 2008'de tuhaf olaylar da meydana geldi. Bunlardan bazıları şöyle:



- Nijerya'da 84 yaşındaki Muhammedu Bello Masaba, 86 eşinden 82'sini şeriat uyarınca boşamayı kabul etti. Şeriat mahkemesi Masaba'dan, şeriat kanunları erkeklerin 4'ten fazla evlenmelerine izin vermediği için eşlerinin 82'sini boşamasını istedi. Verilen sürede Masaba, eşlerini boşamadığı için gözaltına alındı. Eşlerinin sayısını 4'e indirmeye ilkin yanaşmayan Masaba, din adamlarıyla yaptığı son müzakere sonunda 4 eşli olmayı kabul etti.



- Brezilya'da, içine yerleştirilen küresel yer belirleme sistemi (GPS) sayesinde erkeklerin eşlerinin yerini bulmasını sağlayan korseler 800-1100 dolardan satışa sunuldu.



- Yunanistan'da, hava kontrol bölümünde çalışan kişinin uyuyakalması yüzünden, inmeyi bekleyen iki uçak "havada asılı kaldı." Havaalanı müdürünün uykuya dalan kişinin arkadaşını aramasıyla, uçaklar yarım saat havada bekledikten sonra indi.



- Lübnan'da, balık lokantasında çalışan oğluna yardım eden kadın, bir istiridyenin içinde 26 inci buldu.



- ABD'de, 10 yıl önce cinsiyet değiştirerek tamamen erkek görünümüne kavuşan Thomas Beatie, sağlıklı bir kız dünyaya getirdi. Beatie, 2. bebeğine hamile.



- Polonya'da, bir demiryolu bekçisi, 45. yaş gününü kutlarken fazla alkol alıp hemzemin geçitte araçları "içinden geldiği gibi" durdurunca tutuklandı.



- ABD'nin Oregon eyaleti sahilinde bir genç kızı, romantik bir ortamda evlenme teklifi alacağı sırada dalgalar kaptı.



- Güney Kore'de bir kadın, estetik saplantısı yüzünden yüzüne yemeklik yağ enjekte ettirince tanınmaz hale geldi.



- Endonezya'da, 15 yaşındayken kazara dizini kesmesinden sonra vücudu beklenmedik ve kontrol altına alınamayacak şekilde "ağaçlaşmaya" başlayan ve "ağaç adam" lakabını alan Dede adlı 37 yaşındaki bir kişi, artık ellerini kullanabiliyor. Kollarındaki kabuğa benzeyen derinin alındığı operasyondan sonra, yardım almadan yemek yiyebilen, su içebilen ve cep telefonuyla mesaj yollayabilen Dede, artık evlenmek istiyor.



- Kaçırma eylemleriyle mücadele uzmanı Amerikalı Felix Batista, silahlı bir grup tarafından Meksika'da kaçırıldı.



- Iraklı gazeteci Muntazar El Zeydi, 14 Aralıkta Irak'a sürpriz ziyarette bulunan ABD Başkanı George Bush'un Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile düzenlediği basın toplantısı sırasında ayakkabılarını Bush'a fırlattı, ancak isabet ettiremedi. El Zeydi, Maliki'nin koruma görevlilerince, sorguya çekilmek amacıyla gözaltına alındı. Gazetecinin ayakkabılarına delil olarak el konuldu. El Bağdadi televizyonu, muhabiri El Zeydi'nin serbest bırakılması için dünyadaki tüm gazetecilere dayanışma çağrısında bulundu.



