Times ve Sunday Times gazeteleri 2008 yılında izleyicileri hayal kırıklığına uğratan filmleri sıraladı. 2008'in en kötü filmleri - FOTOGALERİ
Sinemanın bu yılki kara listesinde iki usta Al Pacino ve Robert De Niro'lu Righteous Kill'den, yeniden salonlara dönen Rambo'ya, usta yönetmen Haneke'nin Funny Games U.S'ine varana kadar bir çok hayal kırıklığı yaratan filmin yanısıra, beklentilerin zaten düşük olduğu yani sürpriz olmayan kötü filmler de bolca var.
Her zaman olduığu gibi tartışmalara açık olan listede beğendiğiniz filmlere de rastlayacağınıza eminiz. İşte iki saygın gazeteden 2008'de sinemanın yüzünü kara çıkartan, seyircileri hüsrana uğratan filmler...
50) Dan In Real Life
49) Babylon AD
48) Street Kings
47) Body of Lies
46) Untraceable
45) Then She Found Me
44) Four Christmases
43) Botched
42) The Air I Breath
41) Fools Gold
40) Superhero Movie
39) Max Payne
38) Incendiary
37) The Accidental Husband
36) Make It Happen
35) The Rocker
34) Teeth
33) Strange Wilderness
32) Irina Palm
31) One Two Three
30) The Strangers
29) A Bloody Aria
28) Choke
27) Outpost
26) Cashback
25) Funny Games
24) Space Chimps
23) The Women
22) Lady Godiva
21) To Get To Heaven, First You Have To Die
20) GamerZ
19) The Foot Fist Way
18) Welcome Home Roscoe Jenkins
17) The Bucket List
16) The Baker
15) Death Race
14) Swing Vote
13) Mutant Chronicles
12) Eagle Eye
11) Rambo
10) Alien vs Predator) Requiem
9) Righteous Kill
8) Love in the Time of Cholera
7) Semi-Pro
6) 88 Minutes
5) Star Wars: The Clone Wars
4) First Sunday
3) Never Back Down
2) Meet the Spartans
1) Disaster Movie