2008'in en kötü filmleri

Times ve Sunday Times gazeteleri 2008 yılında izleyicileri hayal kırıklığına uğratan filmleri sıraladı.Sinemanın bu yılki kara listesinde iki usta Al Pacino ve Robert De Niro'lu Righteous Kill'den, yeniden salonlara dönen Rambo'ya, usta yönetmen Haneke'nin Funny Games U.S'ine varana kadar bir çok hayal kırıklığı yaratan filmin yanısıra, beklentilerin zaten düşük olduğu yani sürpriz olmayan kötü filmler de bolca var.Her zaman olduığu gibi tartışmalara açık olan listede beğendiğiniz filmlere de rastlayacağınıza eminiz. İşte iki saygın gazeteden 2008'de sinemanın yüzünü kara çıkartan, seyircileri hüsrana uğratan filmler...50) Dan In Real Life49) Babylon AD48) Street Kings47) Body of Lies46) Untraceable45) Then She Found Me44) Four Christmases43) Botched42) The Air I Breath41) Fools Gold40) Superhero Movie39) Max Payne38) Incendiary37) The Accidental Husband36) Make It Happen35) The Rocker34) Teeth33) Strange Wilderness32) Irina Palm31) One Two Three30) The Strangers29) A Bloody Aria28) Choke27) Outpost26) Cashback25) Funny Games24) Space Chimps23) The Women22) Lady Godiva21) To Get To Heaven, First You Have To Die20) GamerZ19) The Foot Fist Way18) Welcome Home Roscoe Jenkins17) The Bucket List16) The Baker15) Death Race14) Swing Vote13) Mutant Chronicles12) Eagle Eye11) Rambo10) Alien vs Predator) Requiem9) Righteous Kill8) Love in the Time of Cholera7) Semi-Pro6) 88 Minutes5) Star Wars: The Clone Wars4) First Sunday3) Never Back Down2) Meet the Spartans1) Disaster Movie