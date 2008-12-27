2008'in en kötü aksesuarları

Bu sene moda dünyasını ve sokakları etkisi altına alan trendlerin çok çeşitli olsa da sınırları zorlamaya çalışıp komik duruma düşen ünlülerin sayısı hiç de az değil.
Bu sene ilginç veya kötü aksesuar seçimleriyle haber olmuş bazı ünlüler;
1. Sarah Jessica Parker'ın çiçekli şapkası: Başında bir tek kuş eksik.
2. Rihanna'nın cyber-punk dokunuşlu gladyatör çizmeleri: Bu sene Rihanna'nın modadan yana şansı pek açık değildi.
3. Nicole Kidman'ın kolyesi: Fazla gösterişli
4. Mary-Kate Olsen'ın saç bandı: Mary-Kate, başına simit geçirmiş gibi görünüyor.
5. Kelly Osbourne'un kalpli güneş gözlükleri: Bu senenin başında kalpli gözlükler çok modaydı; fakat bu kadarı fazla iddialı.
6. Dita Von Teese'in iddialı çapkası: Şapkayı nasıl o şekilde durabildiğini merak konusu.
7. Beyonce'nin metal eldivenleri: Fütürist trend Beyonce'nin üzerinde fazla sırıtıyor.
8. Madonna'nın tabanca topukları: Madonna gündemde kalmayı iyi beceriyor.
9. Victoria Beckham'ın topuksuz çizmeleri: Umarız Victoria o günün akşamında ayak parmaklarını hissedebilmiştir.