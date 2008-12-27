T24 LogoT24 Logo
Yaşam

2008'in en kötü aksesuarları

Bu sene moda dünyasının sınırları zorlamaya çalışıp komik duruma düşen ünlüler hiç de az değil.

27 Aralık 2008 02:00

Bu sene moda dünyasını ve sokakları etkisi altına alan trendlerin çok çeşitli olsa da sınırları zorlamaya çalışıp komik duruma düşen ünlülerin sayısı hiç de az değil.

Bu sene ilginç veya kötü aksesuar seçimleriyle haber olmuş bazı ünlüler;

1. Sarah Jessica Parker'ın çiçekli şapkası: Başında bir tek kuş eksik.





2. Rihanna'nın cyber-punk dokunuşlu gladyatör çizmeleri: Bu sene Rihanna'nın modadan yana şansı pek açık değildi.






3. Nicole Kidman'ın kolyesi: Fazla gösterişli





4. Mary-Kate Olsen'ın saç bandı: Mary-Kate, başına simit geçirmiş gibi görünüyor.





5. Kelly Osbourne'un kalpli güneş gözlükleri: Bu senenin başında kalpli gözlükler çok modaydı; fakat bu kadarı fazla iddialı.





6. Dita Von Teese'in iddialı çapkası: Şapkayı nasıl o şekilde durabildiğini merak konusu.





7. Beyonce'nin metal eldivenleri: Fütürist trend Beyonce'nin üzerinde fazla sırıtıyor.





8. Madonna'nın tabanca topukları: Madonna gündemde kalmayı iyi beceriyor.





9. Victoria Beckham'ın topuksuz çizmeleri: Umarız Victoria o günün akşamında ayak parmaklarını hissedebilmiştir.

ETİKETLER

kadınmoda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24