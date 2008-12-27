2008'in en kötü aksesuarları

Bu sene ilginç veya kötü aksesuar seçimleriyle haber olmuş bazı ünlüler;1. Sarah Jessica Parker'ın çiçekli şapkası: Başında bir tek kuş eksik.2. Rihanna'nın cyber-punk dokunuşlu gladyatör çizmeleri: Bu sene Rihanna'nın modadan yana şansı pek açık değildi.3. Nicole Kidman'ın kolyesi: Fazla gösterişli4. Mary-Kate Olsen'ın saç bandı: Mary-Kate, başına simit geçirmiş gibi görünüyor.5. Kelly Osbourne'un kalpli güneş gözlükleri: Bu senenin başında kalpli gözlükler çok modaydı; fakat bu kadarı fazla iddialı.6. Dita Von Teese'in iddialı çapkası: Şapkayı nasıl o şekilde durabildiğini merak konusu.7. Beyonce'nin metal eldivenleri: Fütürist trend Beyonce'nin üzerinde fazla sırıtıyor.8. Madonna'nın tabanca topukları: Madonna gündemde kalmayı iyi beceriyor.9. Victoria Beckham'ın topuksuz çizmeleri: Umarız Victoria o günün akşamında ayak parmaklarını hissedebilmiştir.