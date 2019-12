2008'in en iyi şarkıları

Her ne kadar 2008, 2007 yılı kadar müzikalite açısından başarılı bulunmasa da, Rolling Stone dergisi, bu yılın en iyi şarkılarını önümüze getirdi.



25'lik listede göze çarpan isimlerin başında The Killers'ın 'Human' isimli şarkısı geliyor. Listenin bir numarasında parlayan şarkı, grubun Day and Age albümünde yer alıyor.



Müziklerinde David Bowie, Duran Duran ve The Cure'dan ilham alan grup, 80'lere göz kırparken meraklısına bu şarkıyı kaçırmamalarını öneriyoruz!



Parachutes, A Rush of Blood to the Head, X&Y'den sonra bu yılın ortasında dördüncü albüm müjdesi veren İngiltere'nin önemli müzik gruplarından Coldplay'in Viva la Vida or Death and All His Friends albümü listeye aynı isimli şarkıyla girmeyi başarıyor.Ancak şarkının orijinalinin Amerikalı Brooklyn Band grubundan araklandığı iddiaları, her ne kadar Coldplay'in adını lekelemeye kalksa da, grup üyeleri, şarkılarının çalıntı olmadığını açıklayarak hayranlarını yatıştırmıştı.



Şarkı, grubun ''The Songs I Didn't Write" isimli şarkısından esinlenilerek yazıldığı konusuna açıklama getiren Coldplay'in solisti Chris Martin, "Çalmayacak kadar akıllı bir müzik adamı" olduğunu söylemişti.



Listede göze çarpan diğer isimlerse Beyonce, The Portishead ve Gnarls Barkley. 2008'in en iyiler listesinde Rolling Stone dergisince dinlemeye doyamadıklarımız sıralandı.



Peki sizin cd çalarınızda bu sene hangi şarkılar dönüp durdu?



1. The Killers – “Human”

2. Coldplay – “Viva La Vida”

3. Kings of Leon – “Sex On Fire”

4. Vampire Weekend – “A Punk”

5. MGMT – “Time To Pretend”

6. Santogold – “L.E.S. Artistes”

7. Fleet Foxes – “White Winter Hymnal”

8. TV on the Radio – “Golden Age”

9. Metallica – “All Nightmare Long”

10. Lil Wayne – “A Milli”

11. Beck – “Gamma Ray”

12. Kanye West – “Love Lockdown”

13. Crystal Castles – “Crimewave”

14. Portishead – “The Rip”

15. Estelle & Kanye West – “American Boy”

16. Duffy – “Warwick Avenue”

17. The Raconteurs – “Salute Your Solution”

18. The Mars Volta – “Goliath”

19. Death Cab For Cutie – “I Will Possess Your Heart”

20. Beyoncé – “If I Were A Boy”

21. Guns n’ Roses – “Sorry”

22. The Black Keys – “I Got Mine”

23. Bon Iver – “Skinny Love”

24. Deerhunter – “Nothing Ever Happened”

25. Gnarls Barkley – “Going On”