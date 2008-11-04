2008'in en iyi icatları

TIME'ın oluşturduğu 'Best Inventions of 2008'de yer alan listede, internet tabanlı buluşlara da yer verildi. ABD'de oldukça popüler olan video sitesi Hulu.com 2008'in en iyi dördüncü icadı olarak yer alırken, Dr Horrible's Sing-Along Blog, Joss Whedon web müzikali, Facebook benzeri bir site olan ve casuslar için Facebook olarak bilinen A-Space de listedeki diğer web tabanlı buluşlar olarak dikkat çekti.
Google da 'hareketli veri merkezi olarak listede 47 numaraya yerleşmeyi başaran bir diğer önemli isim olarak dikkat çekiyor.
Listenin 20. sırasında da çok ilginç bir isim var: EA'in piyasaya sürdüğü oyunu Spore, TIME tarafından 2008'in en iyi 20. icadı olarak onurlandırıldı.
Listenin ilk 5 sırası şu şekilde: 1. 23andMe - Evde yapılan DNA testi
Genetik sırlarınızı evde yapacağınız bir testle öğrenmenizi sağlayan bu test kiti, başta ırsi hastalıklara yatkınlık olmak üzere çeşitli gen bozukluklarını tespit edebiliyor. Yaklaşık 400 dolara satılan kit, sadece birkaç damla tükürükle genetik haritanızın çıkarılmasını sağlıyor. 2. Tesla Roadster elektrikli otomobil
Pille çalışan ve oyuncak olmayan spor bir araba. Elektrikli arabalar ülkemizde henüz piyasada olmasa da, ABD'de ciddi bir kullanıcı kitlesine ulaşmış durumdalar. Üreticilerin genelde, sessiz, çevre dostu ve temiz olarak niteledikleri arabalara Tesla Roadster ile artık 'hızlı' tanımını da eklemek mümkün. Zira, yaklaşık 100 bin dolardan satılan araba elektrikli araçlarda şimdiye dek rastlanmayan bir hıza, saatte 200 km.'ye, çıkabiliyor. 3. Lunar Reconnaissance Orbiter (NASA) - Ay keşif aracı
2009 şubatında Ay'a gönderilecek olan Lunar Reconnaissance Orbiter, görev yapacağı ay yörüngesinde yer çekimi ve derece gibi değerleri rapor etmesi yanında detaylı bir 3D yüzey haritası da çıkaracak. 4. Hulu.com
Çeşitli TV şovları ve dizilerini izlemeye yarayan bir site olan Hulu.com, TV'lerin internete taşınacağı günlerin çok da uzak olmadığının habercisi. 5. Büyük parçacık çarpıştırıcı ve Asrın deneyi
Evrenin ve maddenin oluşumunun gizemini çözmeyi amaçlayan isviçre'deki CERN Laboratuarları'nda halen sürmekte olan deney.
Listede yer alan diğer buluşlar için bu adrese
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