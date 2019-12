2008'in en iyi buluşları

Amerikan Bilim dergisi Popular Science 2008'in en göze çarpan buluşlarını yayınladı. Bireysel DNA testi birinci sırayı aldı. Hybrid otomobiller, görünmezlik pelerini, görme engelliler için fotoğraf makinesi, oyunlar ve web siteleri de listede bulunuyor.



En İyi Buluş Özel Ödülü

- Evde yapılabilen DNA Testi



Uzay ve Havacılık Özel Ödülü

- Mars Phoenix Lander- NASA'nın Mars üzerinde araştırmalar yapan insansız aracı.

- White Knight II- Uzay turizminin bel kemiği; turistlerin bulunduğu aracı, uzaya taşıyacak olan asıl araç.

- Kizuna Broadband uydusu - Japonların hızlı internet (Amerikalıların 5000 katı hızda) uydusu.

- GeoEye-1 uydusu.

- Büyük Çift Gözlü Teleskop- Hubble'ın 10 katı güçte, en uzağı görebilen ve dünyanın en yüksek çözünürlüklü teleskobu.

- Martin Jetpack- Kişisel uçuş aracı.

- Icon A5- Yeni başlayanlar için deniz uçağı.

- Roket Yarışı Ligi

- Boeing Gelişmiş Teknik Lazer- Lazer silahlarıyla donatılmış savaş uçağı.

- DraganFlyer- Mini, casus helikopteri.

- Pipistrel Taurus Electro- En uzun süre uçabilen elektrikli uçak.



Otomotiv Özel Ödülü

- 2009 Nissan GT-R- 21. yüzyılın 'süper arabası', hem de 77 bin dolara!

- BMW MyInfo- BMW'nizdeyken Google Maps'te arama yapıp, adresi otomobilinizin navigasyon cihazına yollamanıza yarayan bir yazılım.

- Carnegie Mellon Üniversitesi ve General Motors'un işbirliğinde üretilen 'Boss' adlı 'robot' araç.

- BMW 7 Hız Sınırı Göstergesi- Kameralarla yoldaki hız sınırı tabelalarının fotoğrafını çekip uymanız gereken azami süratı gösteren yazılım.

- Audi Dinamik Direksiyon- En gelişmiş direksiyon sistemi

- Lexus LX570'in geniş açılı kameraları- Kör nokta diye bir şey kalmayacak.

- Infiniti EX-35'in kaporta onarıcı boyası- Minik çizikleri derinliklerine göre birkaç gün veya hafta içinde kendiliğinden onaran boya.

- Ford'un ekolojik motorları- 2013'e kadar modellerinin yüzde 90'ına koyarak, karbon salınımında yüzde 20 düşüş hedefliyor.

- Honda FCX Clarity- Yakıt piliyle çalışan ve hidrojen üreten ilk otomobili.

- Mercedes SL63 Speedshift- Hızlı vites değiştiren, otomatik araba.

- Ford Capless Benzin Deposu- Benzin hırsızlarının korkulu rüyası; depoya yabancı bir cisim girdiğinde ötüyor ve buharlaşmayı en aza indiriyor.



Bilgisayar Özel Ödülü

- Spore adlı oyun

- Device VM SplashTop- PC'niz artık saniyeler içinde açılabilecek.

- Adobe AIR- Tarayıcısız internet uygulamaları.

- Qualcomm Gobi- Wireless internetini yükseltmek isteyenler için.

- Microsoft PhotoSynthÇektiğiniz fotoğrafları video oyunlarındaki gibi üç boyutlu hale getiren ücretsiz yazılım.

- Microsoft Explorer Mouse- Her yüzeyde çalışabilen fare.

- Phoenix FailSafe- Çalınan bilgisayarınızı veya içindeki dokümanları kurtarmanıza yarayan sistem.

- Intel Core Duo Merom- İnce diz üstü bilgisayarlar için mini çip.



Ev elektroniği Özel Ödülü

- Sony OLED TVDergi editörleri, 'bir TV'de olması gereken her şey' diye nitelendiriyor.

- Audiovox'un FPS10 Subwoofer'ları.

- Video oyunu Star Wars: The Force Unleashed, gerçeğe çok yakın.

- Sonos ZP120 dijital hoparlör.

- Sony BDV-IT1000ES Ev Sinema Sistemi.

- Onkyo TX-NR906 A/V Alıcı.

- Hitachi'nin ultra ince TV'leri.



Mühendislik Özel Ödülü

- Büyük Hadron Çarpıştırıcısı- Gelmiş geçmiş en büyük deney.

- Bahrain Dünya Ticaret Merkezi- Rüzgâr türbinli ilk gökdelenler; elektriğin yüzde 15'ini bu türbinler sağlıyor.

- Hillman Kompozit Kirişleri- Çok dayanıklı köprü komponentleri.

- Glubam çabuk kurulan köprü- Dünyanın ilk sürdürülebilir köprü malzemesi.

- Kajima'nın kolay yıkım tekniği.



Cihazlar Özel Ödülü

- 3M MPro 110- Laptop ve cep telefonlarına takılan, elde taşınabilen projektör.

- Casio EX-F1 fotoğraf makinesi.

- BUG Labs'in modülleri- Parçaları kullanarak kendi cihazınızı yaratın.

- Eye-Fi Explore SD Card- Fotoğraf makineleri de artık 'wireless' oluyor, çekilen fotoğrafları bilgisayara aktarmaya gerek kalmadan web'e yükleyebiliyor veya gönderebiliyor.

- Polaroid ZINK- Taşınabilir mini yazıcı.

- Sleek Audio SA6- Kişilerin işitme yapısına uygun kulaklıklar.

- Vision Research'ün V12 video kamerası.

- Livescribe Pulse - El yazınızı dijital ortama aktarırken çevredeki sesleri de kaydeden kalem.

- Ugobe Pleo- Gören, duyan ve öğrenen robot oyuncak.

- Nikon D90- Video da çekebilen fotoğraf makinesi.

- Samsung AIRAVE

- iTunes Application Store- Cep telefonlarına bir tıkla yeni uygulamalar kazandıran yazılım.

- Amazon Kindle- Amazon'un kitap alternatifi.

- Tonium Pacemaker- Mini DJ sistemi.



Eğlence Özel Ödülü

- Shimano Dura-Ace 7900 Di2- Elektronik şalter.

- Poseidon Mk IV Discovery Rebreather- Akıllı scuba.

- Speedo LZR Swimsuit- Michael Phelps'in de Pekin Olimpiyatları'nda giydiği, dünyanın en hızlı mayosu.

- Schoeller Cold Black- Bu siyahlar güneş ışınlarını emiyor.

- Atomic Double Deck Skis- Daha iyi dönüşler için otomatik olarak şekil değiştiren kayaklar.

- Therm-a-Rest NeoAir- En hafif ve en sıcak tutan uyku tulumu.

- O'Neill XDS-Air Insulated Neoprene- En ince sörf kıyafeti.

- Energy Integration Technology Aevex- Isıtıcılı kıyafetler.

- Moog gitar.



Güvenlik Özel Ödülü

- Thruvision T5000 kamera- İlk kez anatomik detaylar yerine sadece bomba, silah, uyuşturucu ve sıvı patlayıcıları gören güvenlik kamerası.

- Noblepeak Vision Triwave- Günün her saatinde keskin görmeye yarayan gece görüşü.

- Rotundus GroundBot- 360 derecelik görüş açısına sahip güvenlik kamerası.

- Ingenia Technology Lazerli Yüzey Denetimi Sistemi - Objelerin yüzeyindeki farklılıkları tarayarak 'sahte' ve 'imitasyon' ürünleri tanıyan sistem.

- Lumidigm Venus Sensörü- En gelişmiş parmak izi okuyucu.



Sağlık Özel Ödülü

- Recellularized Heart- Yeniden hücrelendirilmiş kalp; bağışlanmış bir organın hücreleri ayrıştırılarak nakledilecek hastanın hücreleri konuluyor. Böylece hem bekleme listesi hızlanıyor, hem de vücudunun yeni organı kabul etmeme riski ortadan kalkıyor.

- CellScope- Cep telefonuna takılabilin mikroskop.

- SensAble- Diş tedavisinde hız kazandıran bir sistem.

- Toshiba Aquilion One CTEn hızlı tomografi makinesi.

- Fraunhofer Institute's Magnet-Controlled Gut Camera- İlk uzaktan kumandalı mide kamerası.

- BioXcell INVOcell Fertility Assist Device- Tüpsüz tüp bebekler; suni döllenmenin laboratuar yerine kadın vücudunda olmasını sağlayan cihaz.

- Pro-Neck-Tor- Hem kafayı hem de omurgayı koruyan kask.

- Nintendo, Wii Fit- Egzersiz oyunu.

- Electronic Taste Chip- Kalp krizi riskini anlamaya yarayan tükürük testi.

- Impella 2.5 Cardiac Assist Device- Dünyanın en küçük kalp pompası.

- Hewlett Packard Smart Drug Delivery- Deriye yapıştırılan ve zamanı gelince vücuda ilaç salgılayan bandajlar.