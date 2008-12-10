2008'in en iyi bilgisayar oyunu

Tanrı Simulasyonu olarak tanımlayabileceğimiz Spore, büyük başarı gösteren Simcity ve The Sims oyunlarının yaratıcısı tarafından tasarlandı. Oyuncuların tek hücreli bir canlıyı büyütüp daha karmaşık yaşam formlarına dönüştürdüğü, bunları çoğaltıp köyler ve hatta büyük şehirler kurduğu bir oyun.



Oyuncular bu canlıların görünüşlerini ve davranışlarını, yaşadıkları şehirlerdeki nesneleri, binaları ve taşıtları değiştirebiliyorlar. Kendilerini hazır hissettiklerinde gezegen görüntüsüne geçip diğer şehirler ile diplomatik ilişkiler kurabiliyor, savaşlar yapabiliyorlar. Spore gerçek bir tanrı simulasyonu olarak, gezegenden de uzaklaşıp başka galaksilere, hatta başka evrenlere geçmenize de imkan veriyor.



PC, MAC ve çeşitli Java tabanlı cihazlar için piyasaya sürülen Spore'un; Apple iPhone ve Apple iPod Touch için Spore Origins adında bir ufaltılmış bir versiyonu da bulunuyor.

