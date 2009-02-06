T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

2008'in en çok satan 10 kitabı

Türkiye Yayıncılar Birliği, 2008'in en çok satan 10 kitabını belirledi. Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi de listede.

06 Şubat 2009 02:00

Türkiye Yayıncılar Birliği, 2008'in en çok satan 10 kitabını belirledi.

Yayın evlerinin en çok sattıkları kitapları Türkiye Yayıncılar Birliğine göndermesiyle ortaya çıkan listede, John Lloyd'un "Cahillikler Kitabı", Adam Power'ın "Olasılıksız" ve "Empati", Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk'un "Masumiyet Müzesi", Yaşar Nuri Öztürk'ün "Allah İle Aldatmak", Turgut Özakman'ın "Diriliş – Çanakkale 1915", Soner Yalçın'ın "Siz Kimi Kandırıyorsunuz", Murathan Mungan'ın "Kadından Kentler", Zülfü Livaneli'nin " Son Ada" ve Üstün Dökmen'in "Yaşama Yerleşmek" eserleri yer alıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24