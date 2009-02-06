2008'in en çok satan 10 kitabı

Türkiye Yayıncılar Birliği, 2008'in en çok satan 10 kitabını belirledi.



Yayın evlerinin en çok sattıkları kitapları Türkiye Yayıncılar Birliğine göndermesiyle ortaya çıkan listede, John Lloyd'un "Cahillikler Kitabı", Adam Power'ın "Olasılıksız" ve "Empati", Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk'un "Masumiyet Müzesi", Yaşar Nuri Öztürk'ün "Allah İle Aldatmak", Turgut Özakman'ın "Diriliş – Çanakkale 1915", Soner Yalçın'ın "Siz Kimi Kandırıyorsunuz", Murathan Mungan'ın "Kadından Kentler", Zülfü Livaneli'nin " Son Ada" ve Üstün Dökmen'in "Yaşama Yerleşmek" eserleri yer alıyor.

