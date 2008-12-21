2008'de veda edenler

2008’de yaşamını yitiren önemli kişilerden bazıları şöyle:



Politika

* Eski Endonezya Devlet Başkanı Hacı Muhammed Suharto 27 Ocakta, 86 yaşında öldü.

* Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin kurucusu Corc Habaş 26 Ocakta, 82 yaşında hayatını kaybetti.

* Kolombiya Devrimci Silahlı Güçler’in (FARC) iki numaralı ismi Raul Reyes 1 Martta, 59 yaşında öldü.

* FARC’ın kurucusu ve lideri, “Tirofijo” kod adlı Manuel Marulanda 26 Martta, 79 yaşında öldü.

* Eski Vietnam Başbakanı Vo Van Kiet 11 Haziranda, 90 yaşında hayata veda etti.

* Polonya anti-komünist muhalefetinin büyük ismi ve eski Dışişleri Bakanı

* Bronislaw Geremek 13 Temmuzda, 76 yaşında hayatını kaybetti.

* Eski Avusturya Başbakanı Fred Sinowatz 11 Ağustosta, 79 yaşında yaşamını yitirdi.

* Zambiya Devlet Başkanı Levy Mwanawasa 19 Ağustosta, 59 yaşında hayata veda etti.

* 1976’da Çin’i yönetmeye başlayan Çin Komünist Partisi’nin eski bir numarası Hua Guofeng 20 Ağustosta, 87 yaşında öldü.

* ABD Başkanı seçilen Barack Obama’nın büyük annesi Madelyn Dunham 3 Kasımda, 86 yaşında hayatını kaybetti.



Sinema

* Avustralyalı aktör Heath Ledger 22 Ocakta, 28 yaşında yaşamını yitirdi.

* Amerikalı aktör Richard Widmark 26 Martta, 93 yaşında hayata veda etti.

* Kızıl Kmerlerin elindeki tutsaklığı ve kaçışı, ödüllü “Ölüm Tarlaları” filmine esin kaynağı olan Kamboçyalı gazeteci Dith Pran 30 Martta, 65 yaşında öldü.

* Amerikalı senarist Jules Dassin 31 Martta, 96 yaşında hayatını kaybetti.

* Amerikalı aktör Charlton Heston 5 Nisanda, 84 yaşında yaşama veda etti.

* İtalyan senarist Dino Risi 7 Haziranda, 91 yaşında öldü.

* Mısırlı sinemacı Yusuf Şahin 27 Temmuzda, 82 yaşında hayatını kaybetti.

* Lübnanlı yönetmen Randa Chahal Sabbag 26 Ağustosta, 54 yaşında yaşamını yitirdi.

* Amerikalı aktör Paul Newman 27 Eylülde, 83 yaşında öldü.



Müzik-Dans

* Avustralyalı şarkıcı Ivan Rebroff 27 Şubatta, 76 yaşında hayatını kaybetti.

* Soul müziğin Amerikalı efsanesi Isaac Hayes 10 Ağustosta, 65 yaşında hayata veda etti.

* Alman kökenli Arjantinli besteci Mauricio Kagel 18 Eylülde, 76 yaşında öldü.

* Güney Afrikalı ünlü şarkıcı Miriam Makeba 10 Kasımda, 76 yaşında yaşamını yitirdi.



Edebiyat-Medya-Tarih

* Britanyalı bilim-kurgu yazarı Arthur C. Clarke 19 Martta, 90 yaşında öldü.

* Martinikli yazar Aime Cesaire 17 Nisanda, 94 yaşında hayatını kaybetti.

* Kırgız yazar Cengiz Aytmatov 10 Haziranda, 79 yaşında hayata veda etti.

* Rus yazar Aleksandır Soljenitsin 4 Ağustosta, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

* Filistinli şair Mahmud Derviş 9 Ağustosta, 67 yaşında öldü.

* Amerikalı yazar Michael Crichton 5 Kasımda, 66 yaşında hayatını kaybetti.



Güzel Sanatalar - Fotoğraf - Moda

* Amerikalı ressam, heykeltraş ve besteci Robert Rauschenberg 13 Mayısta, 82 yaşında yaşamını yitirdi.

* Fransız modacı Yves Saint-Laurent haziranda, 71 yaşında öldü.



Spor-Keşif

* Yeni Zelandalı dağcı, Everest Dağı’na çıkmayı başaran ilk insan Sir Edmund Hillary 11 Ocakta, 88 yaşında hayatını kaybetti.

* İzlanda vatandaşlığına geçen Amerikalı şampiyon satranççı Bobby Fischer 18 Ocakta, 64 yaşında yaşamını yitirdi.



Din

* Rus Patriği, Rus Ortodoks Kilisesi’nin lideri 2. Aleksiy 5 Aralıkta, 79 yaşında öldü.

