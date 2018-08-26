2008'de Obama'ya rakip olan ABD'li senatör McCain hayatını kaybetti

ABD'de Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden, 2008 yılında başkanlık seçimlerinde Barack Obama'ya rakip olan Arizona Senatörü John McCain, 81 yaşında hayatını kaybetti. Kısa bir süre önce McCain'in bir süredir gördüğü kanser tedavisine devam etmeyeceği duyurulmuştu.

McCain'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, beyin kanseriyle savaşan ünlü Cumhuriyetçi senatörün yerel saatle cumartesi günü öğleden sonra öldüğü kaydedildi.

Geçen yazdan bu yana beyin kanseri dolayısıyla tedavi gören McCain'in son anlarında ailesiyle olduğu belirtildi. Önceki gün ailesi, McCain'e uygulanan tedavinin artık sonlandırıldığını açıklamış, bu karar McCain'in son günlerine yaklaştığı şeklinde yorumlanmıştı.

1981 yılından bu yana ABD Kongresi'ndeydi

Babası Vietnam savaşının komutanlarından biri olan ve kendisi de savaş pilotuyken esir alınan McCain, 6 yıla yakın bir süre esir tutuldu. McCain, 6 yılın ardından ABD’ye bir ‘kahraman’ olarak döndü ve siyaset hayatına başladı.

Zaman zaman ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirileriyle de gündeme gelen McCain, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından takdir edilen bir senatör olarak biliniyordu.

2008 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Obama'ya karşı Cumhuriyetçi Parti'yi temsilen başkan adayı olarak yarışan McCain seçimleri kaybetmişti.

1981 yılında ABD Kongresine ilk kez giren McCain, o tarihten bugüne farklı kademelerde memleketi Arizona'yı temsil ediyordu.