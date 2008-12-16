'2008'de 95 gazeteci öldürüldü'

Sivil toplum örgütü "Presse Embleme Campagne" (PEC), 2008'de 32 ülkede 95 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı.



Merkezi Cenevre'de bulunan örgütün yıllık raporda, 110 gazetecinin öldürüldüğü 2007'ye nazaran gazeteci cinayetlerinde bu yıl yüzde 17,5'lik bir gerileme olduğu belirtildi ve bu göreceli iyileşme, geçen yıl 50, bu yıl 15 gazetecinin öldürüldüğü Irak'taki durumun iyileşmesiyle bağdaştırıldı. Cinayetlerin sayısında azalma olmasına rağmen, Meksika, Pakistan, Hindistan, Tayland, Rusya ve Filipinler gibi bazı bölgelerde gazeteciler açısından durumun çok endişe verici olduğu belirtilen raporda, Irak'ın dünyanın en tehlikeli bölgesi olma özelliğini 2008'de de koruduğu kaydedildi. Irak'ta savaşın başladığı 2003'ten beri bu ülkede 265 gazetecinin öldürüldüğüne işaret edilen raporda, 2007'de 3 gazetecinin öldürüldüğü Meksika'da bu yıl 9 gazetecinin öldürüldüğü ve bu ülkenin de gazeteciler açısından ikinci en tehlikeli ülke olduğu belirtildi. Irak ve Meksika'yı, 8 gazetecinin öldürüldüğü Pakistan, 7 gazetecinin öldürüldüğü Hindistan, 6 gazetecinin öldürüldüğü Filipinler, 5 gazetecinin öldürüldüğü Gürcistan ve 4 gazetecinin öldürüldüğü Rusya izledi. Raporda, gazeteci ölümlerinin yanı sıra kaçırılma olaylarından da söz edildi ve Afganistan, Somali, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Irak, Gazze ve Meksika gibi ülkelerde gazetecilerin kaçırıldığı hatırlatıldı. PEC, yüz kadar ülkenin 35 sendika ve derneğini bünyesinde barındırıyor.

