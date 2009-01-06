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Ekonomi

2008’de 105 milyar dakika telefondaydık

2007 yılında 94 milyar dakika olan konuşma trafiğimiz, 2008’de 105 milyar dakikaya çıktı.

06 Ocak 2009 02:00

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 2007 yılında 94 milyar dakika olan konuşma trafiğinin 2008’de 105 milyar dakikaya çıktığına dikkat çekerek 9 Kasım’da başlayan numara taşınabilirliği kapsamında ise 700 bin civarında numaranın taşındığını belirtti.

2008 yılını değerlendiren Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, dünyada yaşanan finansal krizden Türkiye’nin de etkilenmemesinin mümkün olmadığını belirterek krizin ilacının yatırım olduğunu söyledi. 2007 yılında 5.8 milyar TL olan ulaştırma ve bilişim yatırımlarının 2008 yılında yüzde 54 artarak 8.9 milyar TL’ye yükseldiğine işaret eden Yıldırım, “Yatırım ödenekleri kısılsa da alternatif finans yöntemleri bulacağız” dedi.

İstanbul’a üçüncü köprü için hazırlıkların tamamlanma noktasına geldiğini söyleyen Yıldırım, Ankara-Eskişehir hızlı treninin yolculu test sürüşlerine, en geç şubat sonunda başlanacağını, bilet ücretlerinin maliyetle başabaş olacağını açıkladı.

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