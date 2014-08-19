20.08.2014 - Alman basınından özetler

ABD'nin Ferguson kentinde siyahî bir gencin polis tarafından öldürülmesi ile başlayan

olaylar büyüyor. Stuttgarter Zeitung konuyu ABD Başkanı Barack Obama

açısından ele alıyor:

“Obama

göreve başlamadan önce kendisini siyahî bir başkan olarak değil, Post-Irkçılık dönemi

Amerikası'nın başkanı olarak konumlandırmaya çalıştı. Kendisini,

kızlarında yaşamaya devam edecek olan ‘büyük Amerikan tarihinin bir parçası' olarak

tanımladı. Bu tarihin, sonsuza kadar gerçekleşmesine katkı sağlamak istediği büyük

idealler tarihi olduğunu söyledi. Fakat Obama'nın göreve başlamasıyla tüm halkı saran

bu güzel post-ırkçılık dönemi ütopyasının gerçeklerle yer değiştirmesi uzun sürmedi.

Giderek daha fazla sayıda siyahî

Amerikalı için, post-ırkçılık güzellemeleri dönemi

Ferguson'daki gencin öldürülmesi ile tarihe karıştı.”

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel,

koalisyon ortağı Hrıstiyan Birlik partilerinin yoğun eleştirilerine karşın, silah

sevkiyatının artırılmasından yana olmadığını açıkladı. Mittelbayerische Zeitung'da

konuya ilişkin bir yorum göze çarpıyor:

“Biraz

savaş diye bir şey yoktur. Almanya'nın askeri anlamda dünyada nasıl bir rol

oynaması gerektiğine ilişkin kamuya açık bir tartışma yürütmemiz gerekiyor. Buna

sadece doğrudan müdahale sorusu değil, dolaylı müdahale sorusu da dâhil. Ne kadar

acı olsa da bu tartışmanın artık bir neticeye bağlanması şart. Her şeyden önce de

bunun vatandaşlara açıklanması gerekiyor. Fakat bu Başbakan Merkel'in görevi. Şu

anda Başbakan'ın karar alma konusundaki açığını kendi lehine kullanacak kadar zeki

Ekonomi Bakanı'nın

değil.”

Frankfurter Rundschau gazetesinde de aynı konuda bir yoruma yer veriliyor:

“Silah

sevkiyatı ne zaman meşru, ne zaman değil? Alman savunma politikasının özünü

savaş silahları denetim yasası ile dış ekonomi yasası beliriliyor. Fakat savunma

ürünleri ticaretini güvenlik ve kalkınma politikasının odağına yerleştirmeye engel olan

ne? Yanıt şu: Adına layık bir Alman ve Avrupa savunma ve güvenlik politikası

eksikliği. Ölçülü bir strateji kriz bölgelerine müdahalede bir eylem kılavuzu olmakla

kalmaz, aynı zamanda silah ihracatında da yardımcı olur. Sevkiyat meşruiyet kazanır,

anlaşılır hale gelir ve etik açıdan da savunulabilir durumda olur.”

Heilbronner Stimme gazetesinde de savunma ürünleri ihracatına ilişkin yorum

görülüyor:

“Savaş

silahları ihracatına ilişkin olarak son 14 yıldır aynı temel ilkeler geçerli. Şayet

insan hakları ihlalleri engellenebilecekse, savaşçılara silah sevk edilmesini talep etmek

siyasi açıdan yoruma açık bir alan olabilir. Ne olursa olsun Sigmar Gabriel'in

Almanya'nın dünyaya olabildiğince az sayıda silah göndermesi yönündeki tutumu,

Hrıstiyan Birlik içindeki patırtıdan ziyade, bu ilkelere dayanıyor. Geçen yıllardaki

cömertlik ise bu yasaların sınırların dışına çıkarak yorumlanmasıydı. Bunun teamül

hukukuna dönüşmesi engellenmeli.”

