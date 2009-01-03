2008 yılının en ‘hatalı’ filmleri

2008 yılının en çok kamera ve mantık hataları içeren filmleri açıklandı. İlk sırada Indiana Jones Krital Kafatası Krallığı var.





İnternet sitesi moviemistakes.com’un açıkladığı 2008’in en çok kamera ve mantık hataları içeren filmleri listesinin başında son Indiana Jones macerası Kristal Kafatası Krallığı yer aldı.



Hollywood’un en ünlü yönetmeni Steven Spielberg kamera arkasına geçti. 100 milyon dolardan fazla bir bütçe ayrıldı. Harison Ford tekrar şapkasını başına geçirdi. Tüm bunlar Indiana Jones’ın son macerası olan Krital Kafatası Krallığı’na gişede başarı getirdi belki ama filmi yılın en hatalı filmi olmaktan alıkoyamadı.



Indiana Jones zirvede



İnternet sitesi moviemistakes.com, sinemasever okurlarından, filmlerdeki mantık ve kamera hatalarına dair bilgi ve uyarıları derleyerek 2008’in en hatalı filmlerini bir liste halinde yayımladı. Listenin tepesinde yer alan Kristal Kafatası Krallığında tam 67 hata saptanmış.



1957 yılında geçen filmde, bu tarihe uymayan pek çok detay var. Bunlardan biri, filmde Indiana Jones ve oğlunun kullandığı Harley Davidson motosiklet; dikkatli gözler motosikletin modelinin 2000’lerden sonra olduğunu fark etti.



Filmin bir sahnesinde açılan ve Orta Amerika ülkelerinin yer aldığı haritada Belize de bulunuyor. Bugün Belize adlı bir ülke var ama bu ülkenin adı 1973’e kadar İngiliz Hondurası (British Hounduras) idi.



Kristal Kafatası Krallığı’nda, sahnelerin sürekliliğinde de fark edilen hatalar var. Bir sahnede Harrison Ford kıvrılmış bir gömlekle perdede görünüyor ancak sahnenin devamında gömleği düz olarak üzerinde bulunuyor.



Kara Şövalye ikinci



Hatalı filmler listesinin ikinci sırasında yine büyük bütçeli bir devam filmi yer alıyor: Batman: Kara Şövalye...



46 hatanın saptandığı filmde, Joker aynı sahnede iki farklı saç stili ile perdede görünüyor. Bir başka sahnenin devamında Joker’in silah tuttuğu el değişmiş.



Kara Şövalye, 2008'in en başarılı filmlerindendi ama aynı zamanda en hatalılarından da...



ABBA müzikali Mamma Mia’da saptanan hata sayısı Kara Şövalye’dekilerden sadece bir tane daha az. Bu da tarihte en çok DVD satışı rakamına ulaşan Mamma Mia’yı, hatalar listesinde üçüncü basamağa koyuyor.



Listenin duyurulduğu sitenin başkanı Jon Sandys listeye giren filmler hakkında şunları söyledi: “Bu kadar büyük bütçeli filmlerde, bu tür hatalardan yapılmayacağını ya da en azından hataların bilgisayar yardımıyla kapatılacağını düşünürsünüz. Ama hatalar yapılmaya ve dikkatli gözler de bunları bulmaya devam ediyor.”





Listedeki ilk 10 film şunlar



1- Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı-67 hata

2- Batman-Kara Şövalye - 46 hata

3- Mamma Mia! - 45 hata

4- Twilight - 45 hata

5- High School Musical 3 - 41 hata

6- Arzın Merkezine Seyahat - 31 hata

7- Step Brothers - 24 hata

8- James Bond-Quantum of Solace - 23 hata

9- Get Smart - 23 hata

10- Iron Man - 21 hata

