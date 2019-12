2008 yılının en büyük insani krizleri

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, 2008 yılının en büyük on insani krizini açıkladı.

Örgütün her yıl yayımladığı listede bu yıl, Somali'de dinmek bilmeyen şiddet, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin (DKC) doğusunda sivil halkın zorla yerlerinden edilmesi ve Myanmar ile Zimbabve'de acil durumdaki hastaların görmezden gelinmesi 2008'in en önemli insani krizleri arasında ilk sıralarda yer aldı.



Listede, her yıl dünya genelinde 5 milyon çocuğun hayatını kaybetmesine yol açan yetersiz beslenme, HIV ve tüberkülozun aynı anda bulaşması sonucu her yıl yaklaşık 1,7 milyon kişinin ölmesi, Pakistan'ın aşiret bölgelerindeki çatışmalar, Irak'ta yardım dağıtımının

siyasileştirilmesi, Etyopya'nın güneydoğusundaki şiddet ve zor iklim koşulları ve Sudan'daki iç savaş ile Darfur'da devam eden kriz de yer alıyor.



Örgütten yapılan açıklamada, "Bu listenin yayımlanmasıyla savaş ve çatışma altında yaşayan, tıbbi yardım alamayan, acil ve temel sağlık ihtiyaçları görmezden gelinen, içinde bulundukları vahim durum fark edilmeyen milyonlarca insanın ihtiyaç duyduğu ilgiye dikkat çekilmesini umuyoruz" denildi. 2008 yılında Somali'nin son yılların en kötü şiddet olaylarına sahne olduğu belirtilen açıklamada, sağlık sisteminin çöktüğü ülkede her on kadından birinin doğum yaparken, her beş çocuktan birinin ise beş yaşını doldurmadan hayatını kaybettiği ifade edildi.



DKC'nin doğusunda, hükümet ile çeşitli silahlı gruplar arasında çıkan çatışmaların yeniden alevlenmesiyle evlerinden olan binlerce kişinin, tıbbi yardım alamadığı, gıda, su ve barınak bulamadığının altı çizilen açıklamada, yaklaşık 130 bin kişinin hayatını kaybetmesine ya da kaybolmasına sebep olan Nergis kasırgasının çok büyük maddi hasarlara da yol açtığı Myanmar'da AIDS, verem ve sıtma gibi hastalıkların askeri cunta tarafından görmezden gelindiğine dikkat çekildi.



Açıklamada, ekonomik çöküş yaşandığı ifade edilen Zimbabve'de ortalama insan ömrünün 34 yıla düştüğü kaydedilirken; insani çabaların, yardım dağıtımının siyasileştirilmesi nedeniyle hedefine ulaşamadığı, yardım kuruluşlarının saldırıların hedefi olduğu Irak'ta savaş sebebiyle yer değiştirmek zorunda kalan 4 milyon kişi olduğu ifade edildi.



Dünya genelinde 70 ülkede zor durumdaki kişilere acil tıbbi yardım sağlayan MSF, 1998'den bu yana düzenli olarak yayımladığı liste ile basında yeteri kadar yer almadığını düşündüğü krizlere dikkat çekmek amacını güdüyor. Krizler listede önem sırasına göre sıralanmıyor.