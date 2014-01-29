2008 yılındaki Altın Portakal Film Festivali'nde konaklamalar için ne kadar ödendi?

Hülya Karabağlı / Ankara

2008 yılında gerçekleşen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin konaklama bedellerin yaklaşık 3 milyon TL tuttuğu ve dönemin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in akrabalarının davetli olarak otellerde konakladığına yönelik iddialar meclis gündemine taşındı.

CHP Antalya Milletvekili Av. Gürkut Acar, AKP Antalya Milletvekili Menderes Türel’in Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde düzenlenen Altın Portakal Film Festivali’ndeki konaklama bedelleriyle ilgili iddiaları TBMM’ye taşıdı. Acar, İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya “2008 yılında konaklamalar için ne kadar ödeme yapıldı?” diye sordu.

3 milyon TL’lik konaklama doğru mu?

Festival’in 2008 yılı organizasyonu için yapılan harcamaları gündeme getiren Acar, “2008 yılında düzenlenen Altın Portakal Film Festivali için hangi otellerle anlaşma yapılmış, hangi otele kaç kişi için ne kadar ödeme yapılmıştır? Toplam konaklama bedeli nedir? Yaklaşık 3 milyon TL olduğu doğru mudur? Bir otele 1 milyon 642 bin TL ödendiği doğru mudur? Bu otelde, Festivalin konuğu olarak kaç kişi, kaç gün konaklamıştır? Bir kişi için yapılan ödeme ne kadardır?” dedi.

Türel’in akrabaları var mı?

Otellerde konaklayanlar arasında dönemin belediye başkanı Menderes Türel’in akrabalarının olup olmadığı konusunda da bilgi isteyen Acar, Bakan Ala’ya “Konaklayanlar arasında dönemin Belediye Başkanı’nın akrabaları var mıdır? Festival davetlisi olarak otellerde kalan kişiler arasında Belediye Başkanı ile aynı soyadı taşıyan kaç kişi vardır? Yüksek miktarda olduğu anlaşılan konaklama bedelleri ile ilgili bir inceleme ya da soruşturma yapılmış mıdır? Hangi sonuçlara ulaşılmıştır? Yapılmamış ise konunun incelenmesi için bir adım atacak mısınız?” sorularını yöneltti.