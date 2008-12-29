2008 yılı 366 gün ve 1 saniye sürecek

Bilimciler, Dünya’nın Güneş etrafında dönüşüne göre hesaplanan
Güneş saati ile 60’lı yıllarda kullanılmaya başlanan atom saatini
denkleştirmek için 2008 yılını bir saniye uzun tutacak.
60’lı yıllarda uluslararası atomik zamanı
ölçmek ve buna dayalı bir standart oluşturmak için Dünya’nın 50 farklı
noktasında, 50 atom saati kullanılarak oluşturulan atom saati standardı
ile, Güneş standardı arasındaki 1 saniyelik fark, 2008’in son
saniyesinde denkleştirilecek.
Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüş süresine
göre hesaplanan Güneş saati, gezegenin dönüş hızının yavaşlamasıyla
daha doğru bir ölçüm sunan Atom saati uygulamasından geri kalıyor.
Aradaki
farkın bu yıl 1 saniyeye çıktığını hesaplayan bilim insanları, 31
Aralık 2008 günü saatler 23:59:59’u gösterdiğinde Güneş saatini 1
saniyeliğine durduracak. Bu şekilde atom saati standardı ile arasında
olan fark kapatılırken, yeni yıla girmek için insanlığın fazladan 1
saniyesi daha olacak.
Yapılacak ayarlama; atom saati ve Güneş
saati standartları arasındaki ilk ayarlama değil. 1972 yılından beri
toplamda 24 saniyelik düzenleme yapıldı. En son düzenleme ise 2005
yılında yapılmıştı.