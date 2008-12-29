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Bilim / Teknoloji

2008 yılı 366 gün ve 1 saniye sürecek

Güneş saati ile atom saatini denkleştirmek için 2008 yılı bir saniye daha uzun sürecek.

29 Aralık 2008 02:00

Bilimciler, Dünya’nın Güneş etrafında dönüşüne göre hesaplanan Güneş saati ile 60’lı yıllarda kullanılmaya başlanan atom saatini denkleştirmek için 2008 yılını bir saniye uzun tutacak.

60’lı yıllarda uluslararası atomik zamanı ölçmek ve buna dayalı bir standart oluşturmak için Dünya’nın 50 farklı noktasında, 50 atom saati kullanılarak oluşturulan atom saati standardı ile, Güneş standardı arasındaki 1 saniyelik fark, 2008’in son saniyesinde denkleştirilecek.

Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüş süresine göre hesaplanan Güneş saati, gezegenin dönüş hızının yavaşlamasıyla daha doğru bir ölçüm sunan Atom saati uygulamasından geri kalıyor.

Aradaki farkın bu yıl 1 saniyeye çıktığını hesaplayan bilim insanları, 31 Aralık 2008 günü saatler 23:59:59’u gösterdiğinde Güneş saatini 1 saniyeliğine durduracak. Bu şekilde atom saati standardı ile arasında olan fark kapatılırken, yeni yıla girmek için insanlığın fazladan 1 saniyesi daha olacak.

Yapılacak ayarlama; atom saati ve Güneş saati standartları arasındaki ilk ayarlama değil. 1972 yılından beri toplamda 24 saniyelik düzenleme yapıldı. En son düzenleme ise 2005 yılında yapılmıştı.

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