2008 KPSS'de 2 soru iptal

Ankara 10. İdare Mahkemesi, 28-29 Haziran'da yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'nin 2 sorusunu iptal etti.



Yayınevi sahibi Cemali Arslan, KPSS'nin eğitim bilimleri testinin A kitapçığındaki 11, 24, 27, 40, 64, 66, 68, 81, 87, 89, 97, 104 ve 107. sorularının yanlış ve hatalı hazırlandığını iddia ederek iptali ve soruların iptali halinde eğitim bilimleri testinin bütünüyle iptali istemiyle Ankara 10.

İdare Mahkemesi'nde dava açmıştı.



Davayı sonuçlandıran İdare Mahkemesi, yaptırdığı bilirkişi incelemesi doğrultusunda, A kitapçığının 11. ve 97. sorularının, "Soru tekniği ve ilkelerine aykırılık teşkil ettiği ve bu soruların iptalinin gerektiği, diğer sorularda herhangi bir hata ve soru tekniğine aykırılık bulunmadığı" sonucuna vardı.



Kararda, 11 ve 97. soruların hatalı olduğu ve iptalinin gerektiği diğer soruların iptali gerekmediğinden, testin bütünüyle iptalini gerektirecek bir konunun bulunmadığı kaydedildi. Bilirkişi raporunda, 11. sorunun soru kökü incelendiğinde ve cevap seçenekleri dikkate alındığında net bir cevaba ulaşılamadığının görüldüğü, soru köküyle doğru seçenek olan B seçeneğinin tutarlı olmadığının anlaşıldığı belirtildi.



Raporda, 97. sorunun ise iki doğru cevabının bulunduğu, bu nedenle söz konusu iki sorunun iptal edilmesi yönünde görüş bildirildi. Bilirkişi raporunda, iptali istenen diğer 11 sorunun ise iptalini gerektirecek şartların oluşmadığı ifade edildi.



Yarımağan: Konuyu araştıracağız



ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2008-Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Eğitim Bilimleri Testi'nde yer alan 2 soruyu iptal etmesi konusunda, "Konuyu araştıracağız, hukukçulara soracağız. Ne yapmamız gerekiyorsa onun gereğini yapacağız" dedi.



Yarımağan, mahkemenin kararının henüz kendilerine tebliğ edilmediğini belirtti.



Yarımağan, "Konuyu araştıracağız, hukukçulara soracağız. Ne yapmamız gerekiyorsa onun gereğini yapacağız. Şu aşamada bir yorum yapamıyorum" diye konuştu.



Bu sınav sonuçlarına göre yerleştirme yapıldığını kaydeden Yarımağan, "Sınav sonuçlarının 2 yıl geçerli olacağını" kaydetti.



"Bu sınavın sonuçları daha da kullanılacak" diyen Yarımağan, hukukçuların vereceği karar doğrultusunda gerekeni yapacaklarını ifade etti.



KPSS'deki Eğitim Bilimleri Testi oturumuna öğretmen adayları katılıyor.

