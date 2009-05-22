2008 Abdi İpekçi Yılın Gazetecilik Ödülü

2008 Milliyet Abdi İpekçi Yılın Gazetecilik Ödülü, "Haber Fotoğrafı" dalında Anadolu Ajansı foto muhabiri Okan Özer'e, "Haber" dalında ise Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Aykut Küçükkaya'ya verildi.



"2008 Milliyet Ödülleri" kapsamında, 1979 yılında öldürülen Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi anısına düzenlenen "Yılın Gazetecilik Ödülü" ve Örsan Öymen adına verilen "Yılın İnceleme Ödülü", Milliyet Gazetesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.



Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, törende yaptığı konuşmada, bugün gazetelerinin 59. kuruluş yıl dönümünü kutlarken, Abdi İpekçi ve Örsan Öymen adına ödül verileceğini anımsattı.



Milliyet Gazetesi'nin tarihinde çok önemli yeri olan bu iki ismi anarak ve onların anılarını yaşatarak, gazetenin dünü ile bugününü birbirine bağladıklarını ifade eden Ergin, bunun, gazetenin geleneklerine sahip çıkma ve bu gelenekleri yaşatma kararlılığını gösterdiğini vurguladı.



Aydın Doğan'ın 30 yıl önce Milliyet Gazetesi'ni almasından sonra ülkenin çok önemli dönemlerden geçtiğini dile getiren Ergin, şöyle konuştu:



"2002 yılından bu yana Türkiye AKP hükümetiyle yola devam ediyor. Ekonomik krizin belirsizliği içindeyiz. Siyasi krizler ve kutuplaşma demokrasimizi sıkça sarsmaya devam ediyor. Dünyada bugünkü değişimin sarsıntılarının yaşandığı geçen 30 yıl içinde Milliyet Gazetesi, Aydın Doğan'ın sahipliğinde kendi bilinen kulvarında yolculuğuna devam ediyor. Bu 30 yıl içinde Milliyet'in bağımsız gazetecilik ve habercilik çizgisine hassasiyet gözetmiş olmasından dolayı Aydın Bey'e müteşekkiriz."



Bağımsız gazeteciliğin Türkiye gibi demokrasi kültürünün tam olarak yerleşmediği bir ülkede yapılmasının meşakkatli, sıkıntılı ve sancılı olduğunu belirten Ergin, "Aslında Türk toplumu da bağımsız gazeteciliğin hangi dönemler arasında yapılıp yapılmadığını izliyor. Almanya bürolarından gelen, Türklerin de içinde bulunduğu bir derneğe ilişkin haberleri hiç tereddüt etmeden manşete taşırken, bu haberlerin bizi nerelere sürükleyeceğini doğrusu tahmin etmiyorduk. Geçen bir yıl Milliyet açısından hiç de kolay değildi" diye konuştu.



Ergin, "AK Parti'ye açılan kapatma davasının ülke demokrasisi açısından tehlikeli bir dönem olduğunu savunduklarını, bunun karşılığını ise gazetelerinin boykot edilmesi çağrısıyla aldıklarını" ifade etti.



Doğru bilinen yerde durmanın karşılık beklenmeden yapılacak bir şey olduğunu dile getiren Ergin, "Demokrasimizin sağlıklı bir şekilde işlemesi, ancak basının dengeli bir şekilde görevini yapmasıyla olur. Bunun temel şartı da basın özgürlüğüdür" dedi.



Ergin, "Baba Beni Okula Gönder" kampanyasını birlikte yürüttükleri ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ı kaybetmiş olmanın büyük üzüntüsünü yaşadıklarını da vurguladı.



Söz konusu kampanyanın temellerinin, ödül töreninin yapıldığı salonda atıldığına işaret eden Ergin, "Bu kampanyada taahhüdümüzün ucu açıktır. Ucu açık bir taahhüt. Sorun sadece kız çocuklarının okula gitme meselesi olarak değil, sorun Türk kadınının özgürleşmesi ve toplumda layık olduğu, hak ettiği yeri alma mücadelesidir. Türkan Saylan'ı rahmetle anıyoruz. Onun gösterdiği yolda devam edeceğiz" dedi.



Ergin, gazetelerinin 59 yıllık arşivlerini dijital ortama aktararak kamuoyuna açacaklarını, bunun da Türkiye'nin en ileri arşivi olacağınıkaydetti.







-ÖDÜLLER-







Törende, "Haber" dalında, 3 Eylül 2008 ile 16 Şubat 2009 tarihleri arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan "Deniz Feneri Dosyası" konulu haberleriyle 2008 Milliyet Abdi İpekçi Yılın Gazetecilik Ödülü'ne layık görülen Aykut Küçükkaya, ödülü Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi'nin elinden aldı.



Küçükkaya, Abdi İpekçi anısına düzenlenen bir yarışmada ödül almanın kendisi için onur olduğunu, ödülü eşi ve çocuğuna armağan ettiğini söyledi.



"Haber Fotoğrafı" dalında, 7 Nisan 2008'de, çeşitli gazetelerde yayımlanan "Tahrikçiler İş Başında" konulu fotoğrafıyla ödüle değer görülen Anadolu Ajansı foto muhabiri Okan Özer'e ödülünü yine Oktay Ekşi verdi.



Törende, sunucunun, "Durmadan çekilen bir kare mi yoksa hakikaten o anda mı basıldı deklanşöre?" sorusuna Özer, "İşte o an diyebiliriz ona" yanıtını verdi.



Foto muhabirlerinin çok zor şartlarda çalıştığını ifade eden Özer, "İşte o zor şartların birinde çekilen bir fotoğraf bu. Keşke bu olay hiç yaşanmasaydı. Hiç istemezdim böyle bir olayın yaşanmasını. Ancak o anı yakalamaktan dolayı mutluyum. Bu ödülü bana layık gören jüriye teşekkürler. Ödülü, Anadolu Ajansı ailesine ve 2001 yılında kaybettiğim babama armağan ediyorum" diye konuştu.



Örsan Öymen adına verilen "Yılın İnceleme Ödülü"ne layık görülen Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halit Yılmaz'a ödülünü Altan Öymen verdi.



Törende, gazetede 30. yılını dolduran Aydın Doğan, kendisi için hazırlanan plaketi, İstanbul Valisi Muammer Güler'in elinden aldı.



Milliyet Gazetesi'nde 10, 20 ve 25. yılını dolduranlara plaketlerinin sunulduğu törende ayrıca, Aydın Doğan'a 30. yıl anısına, üzerinde "30 yıl geçti" başlığı bulunan çerçeveletilmiş gazete sayfası takdim edildi.



Törene, işadamı Ali Sabancı ile Ertuğrul Özkök, Güneri Civaoğlu, Güngör Uras, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Ümit Kanoğlu ve Milliyet Gazetesi çalışanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.



Bu arada, gazetenin 59. kuruluş yıldönümü nedeniyle gazete binasının bahçesinde parti verildi.

