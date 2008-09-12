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Sağlık

2007'de 5 yaş altı 9.2 milyon çocuk öldü

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNİCEF), geçen yıl dünyada 5 yaş altında 9.2 milyon çocuğun öldüğünü bildirdi

12 Eylül 2008 03:00

İngiliz The Lancet dergisinde, uluslararası Almatı konferansının 30. yıldönümü dolayısıyla yayımlanan UNİCEF verilerinde, (1000 doğumda 93 ölüm vakasının olduğu) 1990 ile (1000'de 68 ölüm vakasının meydana geldiği) 2007 yılları arasında, dünya çapındaki çocuk ölümlerinde yüzde 27'lik bir azalma kaydedildiği belirtildi. Ancak bu rakamın, BM'nin 2015'e kadar belirlediği yüzde 67'lik azalma hedefine ulaşmak için halen yetersiz olduğu belirtildi.

 

1978'de düzenlenen Almatı konferansında, dünyadaki tüm insanların sağlığının iyileştirilmesi ve korunması için acil eylem gerektiği vurgulanmıştı.

 

Batı ve Orta Afrika'nın 1000 doğumda 169 ölüm vakasıyla çocuk ölümlerinin en yüksek düzeyde görüldüğü bölge olduğu; sanayileşmiş ülkelerde bu oranın 1000'de 6 olduğu kaydedildi.

 

UNICEF, çocuk ölümlerinin azaltılması konusunda en çok ilerleme kaydeden ülkelerin Haiti, Eritre, Laos, Bangladeş, Bolivya, Nepal, Türkmenistan, Moğolistan, Botsvana ve Azerbaycan olduğunu belirtti.

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