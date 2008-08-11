'2007'de 2 milyon kişi AIDS yüzünden öldü'

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan 2008 AIDS raporunda, dünya genelinde HIV/AIDS ile yapılan mücadelede önemli yol katedildiği, ancak sağlanan ilerlemenin henüz yeterli seviyeye ulaşmadığı bildirildi.



Fransa’nın başkenti Paris’te 29 Temmuz’da BM AIDS ile Mücadele Programı tarafından açıklanan raporda, dünyada 2007 yılında HIV/AIDS virüsü taşıyanların sayısının 2,7 milyon yeni vaka ile 33 milyona ulaştığı, bunlardan AIDS nedeni ile 2 milyon kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.



Raporda, hastalığıa karşı korunma yollarının kullanımının yaygınlaşması sayesinde 2006 yılında AIDS'ten ölenlerinin sayısı 2,2 milyon iken 2007 yılında 2 milyona düştüğüne dikkat çekildi.



Virüsü yeni kapanların sayısındaki azalmanın da(2001 yılında 3 milyonken geçen yıl 2,7 milyona düştü) HIV/AIDS ile mücadelede önemli bir ilerleme olduğu vurgulandı . HIV virüsü taşıyanların yüzde 67'sinin bulunduğu Afrika halen AIDS'in ölüm nedenlerinin başında geldiği kıta. Afrika’da kadınların yüzde 60'ı, gençlerin ise 4'te 3'ü HIV virüsü taşıyor.



Raporda, HIV/AIDS vakalarının Almanya, Avustralya, Çin, Endonezya, İngiltere, Kenya, Mozambik, Papua Yeni Gine, Rusya, Ukrayna ve Vietnam gibi ülkelerde artmaya devam ettiği vurgulanıyor.



AIDS oldukça masraflı bir tedavi gerektiriyor. Yoksul ve gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık 3 milyon kişinin HIV/AIDS tedavisi gördüğü düşünüldüğünde tedavi imkanlarına ulaşılmasında ortaya çıkan zorluklarda daha iyi anlaşılıyor. Raporda, Namibya'da tedavi görenlerin oranının 2003'te yüzde 1 iken geçen yıl yüzde 88'e ve Kamboçya'da 2004'te yüzde 14 iken geçen yıl yüzde 67'ye çıktığı kaydediliyor.



Raporda, AIDS'in uzun vadeli bir sorun olduğu ve sürekli mali yardıma gerek duyulduğu vurgulanıyor ve tedavi görenlerin sayısının yükselmesiyle birlikte AIDS'e ayrılan bütçelerin de artırılması gerektiğine vurgu yapılıyor.



Raporda, başta Ruanda ve Zimbabve olmak üzere bazı ülkelerde HIV'in bulaşmasını önleme konusunda önemli gelişmeler kaydedildiği de belirtiliyor. AIDS hastasının fazla olduğu birçok ülkede gençler arasında prezervatif kullanımının arttığı, Burkina Faso, Kamerun, Etiyopya, Gana, Malavi, Uganda ve Zambiya gibi birçok ülkede de cinsel ilişkiye girme yaşının yükselmesinin cesaret verici bir gelişme olduğu kaydedildi.



Raporda bir diğer olumlu gelişme olarak HIV pozitif olan hamilelerin üçte birinin (2001 yılına gore yaklaşık yüzde 20’lik bir artış) virüsün bebeklerine geçmemesi için koruyucu tedavi gördüğü belirtiliyor. Bir diğer olumlu haber ise virüsün bulaştığı çocuk sayısının 410 binden 270 bine düşmüş olması.

