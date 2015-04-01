2005 Miss Model of Turkey'in yatak odasında böcek çıktı

2005 Miss Model of Turkey birincisi Sinem Sülün, boşandığı eşi ve ailesiyle yatak odalarına üçlü priz içerisinde dinleme düzeneği yerleştirdikleri ididasıyla mahkemelik oldu.

Vatan'da yer alan habere göre, iki yıl önce tekstilci Mustafa Yüksel’le Four Seasons Otel’de görkemli bir törenle evlenen 2005 Miss Model of Turkey birincisi Sinem Sülün’ün mutluluğu kısa sürdü. Mustafa Yüksel bir yıl dolmadan evi terk etti. Açılan boşanma davasında Mustafa Yüksel’in avukatı Ayten Hiçyılmaz, müvekkilini şöyle savundu:

“Bu davada müvekkilime yüklenecek hiçbir kusur yoktur. Kusurlu taraf davacıdır, evlilik birlikteliğinin sarsılmasına davacının hakaretleri sebep olmuştur, müvekkilimin annesine hakaret ettiği sabittir. Müvekkilim işsizdir. Herhangi bir geliri yoktur.”

Tarafların iddia ve savunmalarıyla delilleri değerlendiren T. C. İstanbul 1. Aile Mahkemesi, geçen ay sonuçlanan boşanma davasında mahkeme Mustafa Yüksel’i eski eşine 150 bin TL maddi, 50 bin TL manevi olmak üzere 200 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti. Ayrıca her ay 2 bin 500 TL nafaka ödenmesini kararlaştırdı.

Aslında her şey evlilik içerisinde birtakım tuhaf olayların yaşanmasıyla başladı. Eşinin yatak odasında sessiz konuşması için uyarması, evdeki konuşmalarının kayınvalidesi ve kayınpederi tarafından dile getirilmesi nedeniyle şüphelenen Sülün, avukatı Ayten Hiçyılmaz aracılığıyla harekete geçti. Sülün, Mustafa Yüksel, kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel ve kayınpederi Sami Yüksel hakkında evindeki üçlü uzatma prizine ortam dinlemesi düzeneği yerleştirip konuşmalarını kayda aldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İtirazı kabul edildi

Bilişim Suçları Büro Amirliği’nin evde yaptığı incelemede ortaya çıkardığı izinsiz dinleme konusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 15.09.2014 tarihinde verdiği ‘kovuşturmaya yer olmadığı’ kararına Yüksel’in vekili Av. Cemalettin Mutlu itiraz etti. İtirazı görüşen İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi, kararı kaldırdı, Sami Yüksel, Hikmet Birsen Yüksel ve Mustafa Yüksel’in ‘Aleni Olmayan Söyleşiyi Kaydetme’ suçundan yargılanmasına karar verdi.

Sinem Sülün kimdir?

2005 Miss & Mr. Model Of Turkey birincisi Sinem Sülün, 2007 yılında Miss Turkey-Universe’de ikinci oldu. 2008’de Kâinat Güzellik Yarışması’nda Vietnam’da Türkiye’yi temsil eden güzel, profesyonel modelliğin yanı sıra oyunculuk eğitimi de aldı. Sülün video kliplerin yanı sıra Kanal D’de yayınlanan ‘Arka Sokaklar’ dizisinde bölüm oyunculuğu yaptı. Halen Bilgi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü’nde eğitimine devam ediyor.