T24 LogoT24 Logo
Yaşam

2004 yılında öldürülen Barış Dönmez Davası'nda karar verildi

2004 yılında bir barda bıçaklanarak öldürülen Barış Dönmez hakkındaki davada sanık Ömer Faruk Saral'ın beraatine karar verildi

21 Şubat 2014 20:15

Askere gitmeden bir gün önce, 10 Nisan 2004 gecesi arkadaşlarıyla bir araya geldiği Beyoğlu'ndaki barda bıçaklanarak öldürülen Barış Dönmez (24) cinayetiyle ilgili dava karara bağlandı. Barış Dönmez'i 'Kasten öldürmek' suçundan yargılanan sanık Ömer Faruk Saral hakkında her türlü kuşkudan uzak somut, inandırıcı ve kesin deliller elde edilemediği ve suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat kararı verildi. Ünlü sanatçı Tarık Akan'ın da akrabası olan Barış Dönmez, 2004 yılında son yolculuğuna uğurlanmıştı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ömer Faruk Saral ve taraf avukatları hazır bulundu.  Öte yandan 2004 yılında hayatını kaybeden Barış Dönmez'in annesi Fatma Ayla Dönmez' de duruşmaya  katıldı. Karar duruşmasında son sözü sorulan Ömer Faruk Saral, "Takdir mahkemenindir" dedi.

 

Ölen sanık hakkındaki dava düştü    

 

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan İbrahim Biberoğlu hakkında 'Kasten öldürme' suçundan dolayı cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de sanığın 3 Ocak 2012 tarihinde öldüğü anlaşıldığından açılan kamu davasının düşürülmesine karar verdi.

 

Saral'ın beraatine karar verildi

 

Sanık Ömer Faruk Saral'ın üzerine yüklenen suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeterli, her türlü kuşkudan uzak, somut, inandırıcı ve kesin deliller elde edilemediğinden ve yüklenen suçun sanık tarafından işlendiği sabit olmadığından beraatine oybirliğiyle karar verdi. Öte yandan mahkeme heyeti, hüküm kesinleştiğinde olayın gerçek faillerinin araştırılıp tespiti için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Barış Dönmez'in ailesinin avukatları Bülent Utku ve Enis Reha Coşkun ise kararın hemen ardından mahkemeye temyiz dilekçesi sundu.

 

Sanıkların 30'ar yıla kadar hapsi isteniyordu

 

Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede,Barış Dönmez'in 2004'te bir barda bıçakla boğazı kesilerek ve karnından aldığı darbeyle yaralanması, daha sonra kaldırıldığı hastanede ölümünden dolayı "kasten adam öldürmek" suçundan  sanıklar İbrahim Biberoğlu ve Ömer Faruk Saral'ın 24 ile 30'ar yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

 

Anne isyan etti: Sözün bittiği yerdeyim

 

Davanın ardından Barış Dönmez'in annesi Fatma Ayla Dönmez  İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Fatma Ayla Dönmez bütün duruşmalara katıldığını belirterek, "Sözün bittiği yerdeyim ben. Duyguları hiçbir kelime anlatamaz ki... Bir annenin hatta başka bir annenin çocuğu da olsa aynı acıyı, aynı hüznü yaşıyoruz" dedi. Duygulanan Fatma Ayla Dönmez, "İlk başta adalete güveniyorum' diyordum. Mutlaka sonuçlanacak iyi bir şey olacak diyordum. Ama Türkiye'de yaşıyoruz son zamanlarda gördüğümüz diğer olaylarda da aynı şeyi görüyorum. Yok. Adalet ilk kollukla başlıyor, polisin görevi ele aldığı andan itibaren başlıyor. Adalet böyle bir süreç. Dosyası uygun değilse o dosyadan ne çıkaracak buradaki mahkeme mesela. Polislerin arabalarının üzerinde hep yazar 'Halk için emniyet toplum için adalet" ben şimdi bu ifadeye inanmıyorum" diye konuştu.

ETİKETLER

barış dönmeztarık akanberaatcinayetdavaÖmer Faruk Saral

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24